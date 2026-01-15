Ripartono le visite guidate alla scoperta di Varano Borghi

Comincia un nuovo ciclo di visite guidate per scoprire Varano Borghi: il paese affacciato sul Lago di Comabbio dalla lunga storia, dove le testimonianze del suo passato industriale si fondono alla bellezza delle ville storiche e degli scorci naturalistici.

Tutte le visite sono gratuite. I partecipanti avranno a disposizione una audioguida e potranno contare su guide esperte, pronte a raccontare tutte le curiosità del territorio. Il primo appuntamento del 2026 sarà domenica 25 gennaio. Il ritrovo è alle 15:00 in Piazza Matteotti. Le visite guidate successive si terranno una volta al mese fino all’inizio dell’estate sempre alla domenica e sono in programma per il 22 febbraio, il 29 marzo, il 26 aprile, il 24 maggio e il 28 giugno.

Un paese tra industria e arte

Varano divenne un importante centro industriale cotoniero grazie alla famiglia Borghi, che proprio qui impiantò il suo opificio “Cotonificio Pasquale e Fratelli Borghi” nel 1819. Da quel momento e per tutto l’ottocento, la storia di Varano si intreccia con quella dei Borghi, e ne segue la fortuna diventando un centro tra i più ricchi e moderni del Varesotto.

Lo testimoniano gli edifici risalenti a quell’epoca: le abitazioni per i dipendenti, la chiesa, il cimitero e la villa padronale, oggi divenuta un hotel prestigioso, tutte opere dell’ing. arch. Paolo Cesa Bianchi, nei quali i Borghi hanno saputo unire funzionalità e gusto estetico.