Rovellasca, prorogata la validità dei pass per il parcheggio della stazione

Il Comune di Rovellasca avvisa che la validità dei pass 2025 per il parcheggio in stazione è stata prorogata fino a nuova comunicazione ufficiale. Gli utenti in possesso del permesso non dovranno dunque preoccuparsi, almeno per il momento, di rinnovarlo.

Per quanto riguarda il rinnovo dei pass per l’anno 2026, l’Amministrazione rende noto che le modalità verranno definite e comunicate prossimamente. Gli automobilisti sono invitati a seguire i canali istituzionali del Comune, come sito web e bacheche informative, per restare aggiornati e conoscere tempi e procedure per il rilascio dei nuovi permessi.

Il provvedimento riguarda in particolare i pendolari che utilizzano il parcheggio della stazione ferroviaria di Rovellasca, punto di riferimento quotidiano per molti cittadini e lavoratori della zona.