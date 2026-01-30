Ruba al supermercato e minaccia la cassiera, denunciato dalla Polizia di Stato di Como
La dispendente ha riferito che l’uomo in compagnia di un altro individuo ha prelevato dagli scaffali della merce occultandola sotto il giubbotto
La Polizia di Stato di Como ha denunciato giovedì in stato di libertà per furto e minacce un 57enne italiano, residente in città, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.
Gli agenti delle Volanti, sono intervenuti presso un supermercato di via Magenta a Como in base alla segnalazione di furto, una volta sul posto hanno preso in consegna il 57enne indicato quale responsabile del reato e raccolto la testimonianza della cassiera.
La dispendente ha riferito che l’uomo in compagnia di un altro individuo, una volta entrato nell’esercizio commerciale, ha prelevato dagli scaffali della merce occultandola sotto il giubbotto mentre l’amico si presentava alle casse pagando soltanto una lattina di birra.
Infatti mentre il primo pagava e poi si allontanava, il 57enne con il giubbotto stranamente gonfio oltrepassava separatamente le casse, segnalato alla cassiera da due clienti. L’uomo vistosi scoperto ha pero’ iniziato a insultare e minacciare le clienti venendo comunque poi fermato.
Accompagnato in Questura, raccolta la denuncia da parte della proprieta’, il 57enne e’ stato denunciato per furto aggravato e per minaccia, la merce del valore di 50 euro, e’ stata riconsegnata.
