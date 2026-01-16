Salute, serenità e amore: i desideri dei lettori di Varesenews affidati al falò di Sant’Antonio

C’è un filo comune che attraversa i tanti desideri affidati quest’anno al falò di Sant’Antonio: un bisogno profondo di equilibrio, protezione e speranza. I messaggi raccontano una comunità che guarda al futuro con aspettative semplici ma essenziali, affidando al fuoco pensieri intimi e richieste che parlano di vita quotidiana.

Sono oltre 3000 i messaggi arrivati quest’anno al nostro “servizio bigliettini”: nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio verranno portati in Piazza della Motta a Varese – potrete seguire la consegna in una diretta sui nostri social – e messi nella pira. Sarà un momento emozionante che permetterà di fare un giro virtuale in piazza incontrando i Monelli della Motta già in azione, nell’attesa dell’accensione del Falò intorno alle 21.00.

I desideri dei lettori

Il tema più ricorrente è senza dubbio quello della salute. Salute personale, dei figli, dei genitori, dei partner, ma anche degli animali di casa, spesso citati come parte integrante della famiglia. Molti desideri chiedono forza per affrontare malattie, interventi delicati o percorsi di cura, altri semplicemente la possibilità di continuare a vivere senza peggioramenti, con dignità e autonomia.

Accanto alla salute emerge con forza il bisogno di serenità: una parola che ritorna spesso, declinata come pace interiore, tranquillità familiare, fine dei conflitti e delle tensioni che hanno segnato l’ultimo periodo. In molti messaggi si avverte il desiderio di lasciarsi alle spalle anni difficili, di ritrovare stabilità emotiva e di ricostruire relazioni più sane e autentiche.

Un altro grande capitolo riguarda l’amore e gli affetti. C’è chi chiede di rafforzare la coppia, chi spera in un amore sincero e duraturo, chi desidera ricucire rapporti familiari o vedere i propri figli felici e realizzati. Non mancano richieste legate a matrimoni, convivenze, nascite imminenti o attese, segno di una forte attenzione al futuro e alla continuità degli affetti.

Molti pensieri sono rivolti anche al lavoro e alla sicurezza economica. I desideri parlano di occupazione stabile, di cambiamento professionale, di superamento di concorsi ed esami, ma anche di una prosperità sufficiente a vivere con meno preoccupazioni, aiutare i propri cari o realizzare piccoli grandi sogni, come una casa o un viaggio.

Accanto alle richieste personali, emergono infine desideri di respiro più ampio: la pace nel mondo, la fine delle guerre, una società più giusta e solidale. Sono pensieri che allargano lo sguardo oltre il singolo e restituiscono il senso di una comunità che non smette di interrogarsi sul bene comune.

Nel loro insieme, i desideri affidati al falò di Sant’Antonio raccontano una quotidianità fatta di fragilità, ma anche di speranza. Un rito antico che continua a essere, ancora oggi, uno spazio condiviso in cui affidare al fuoco ciò che pesa e ciò che si sogna, con l’augurio che il nuovo anno porti risposte, o almeno un po’ di luce lungo il cammino.