Lotteria di Sant’Antonio 2026: ecco i numeri vincenti
Come da tradizione, la festa dedicata a Sant'Antonio si è conclusa con l'estrazione della lotteria e qui trovate i numeri vincenti.
Come da tradizione, la festa dedicata a Sant’Antonio si è conclusa con l’estrazione della lotteria e qui trovate i numeri vincenti. Il falò dedicato al santo si è tenuto in piazza della Motta nella serata di venerdì radunando migliaia di varesini e varesotti in un’atmosfera unica. È davanti alla pira che si esprimono i desideri come vuole il detto “Sant’ Antòni da la barba bianca fam troà quèllì che me manca”. Sant’Antonio dalla barba bianca fammi trovare quello che mi manca.
VareseNews ha seguito l’evento in diretta, la potete rivedere qui.
Sabato invece, sul sagrato della chiesa la messa e la benedizione degli animali.
BIGLIETTI ESTRATTI
Ecco tutti i 32 premi dell’edizione 2026 con i biglietti vincenti:
1° – Carne equivalente ad un maialino: 0390
2° – Buono acquisto accessori bagno: 1001
3° – Quadro: 1534
4° – Trattamento corpo Ayurveda: 0636
5° – Portafoglio donna: 1107
6° – Buono acquisto cancelleria: 0225
7° – Chitarra: 0564
8° – Kit cura capelli/viso/corpo uomo: 1170
9° – Cesto alimentare: 0122
10° – Girocollo d’argento: 0022
11° – Salame felino: 1022
12° – Buono acquisto abbigliamento: 0656
13° – Confezione d’olio: 1186
14° – Confezione d’olio: 1023
15° – Buono acquisto abbigliamento: 1102
16° – Buono acquisto abbigliamento: 1231
17° – Buono trattamento barba+capelli: 0331
18° – Buono pizza per 2 persone: 0024
19° – Aperitivo per 2 persone: 1234
20° – Buono acquisto bigiotteria: 1144
21° – Buono acquisto abbigliamento: 0032
22° – Scatola matite colorate 0245
23° – Felpa girocollo 1151
24° – Buono shampoo + piega capelli: 0181
25° – Buono shampoo + piega capelli: 0334
26° – Teglia pizza margherita: 1093
27° – Abbonamento cappuccino: 0780
28° – Bottiglia d’olio: 1539
29° – Bottiglia d’olio: 0261
30° – Bottiglia d’olio: 1258
31° – Abbonamento caffè: 1136
32° – Abbonamento caffè: 1252.
