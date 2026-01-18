Lotteria di Sant’Antonio 2026: ecco i numeri vincenti

Come da tradizione, la festa dedicata a Sant’Antonio si è conclusa con l’estrazione della lotteria e qui trovate i numeri vincenti. Il falò dedicato al santo si è tenuto in piazza della Motta nella serata di venerdì radunando migliaia di varesini e varesotti in un’atmosfera unica. È davanti alla pira che si esprimono i desideri come vuole il detto “Sant’ Antòni da la barba bianca fam troà quèllì che me manca”. Sant’Antonio dalla barba bianca fammi trovare quello che mi manca.

VareseNews ha seguito l’evento in diretta, la potete rivedere qui.

Sabato invece, sul sagrato della chiesa la messa e la benedizione degli animali.

BIGLIETTI ESTRATTI

Ecco tutti i 32 premi dell’edizione 2026 con i biglietti vincenti:

1° – Carne equivalente ad un maialino: 0390

2° – Buono acquisto accessori bagno: 1001

3° – Quadro: 1534

4° – Trattamento corpo Ayurveda: 0636

5° – Portafoglio donna: 1107

6° – Buono acquisto cancelleria: 0225

7° – Chitarra: 0564

8° – Kit cura capelli/viso/corpo uomo: 1170

9° – Cesto alimentare: 0122

10° – Girocollo d’argento: 0022

11° – Salame felino: 1022

12° – Buono acquisto abbigliamento: 0656

13° – Confezione d’olio: 1186

14° – Confezione d’olio: 1023

15° – Buono acquisto abbigliamento: 1102

16° – Buono acquisto abbigliamento: 1231

17° – Buono trattamento barba+capelli: 0331

18° – Buono pizza per 2 persone: 0024

19° – Aperitivo per 2 persone: 1234

20° – Buono acquisto bigiotteria: 1144

21° – Buono acquisto abbigliamento: 0032

22° – Scatola matite colorate 0245

23° – Felpa girocollo 1151

24° – Buono shampoo + piega capelli: 0181

25° – Buono shampoo + piega capelli: 0334

26° – Teglia pizza margherita: 1093

27° – Abbonamento cappuccino: 0780

28° – Bottiglia d’olio: 1539

29° – Bottiglia d’olio: 0261

30° – Bottiglia d’olio: 1258

31° – Abbonamento caffè: 1136

32° – Abbonamento caffè: 1252.