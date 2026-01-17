Varese News

Festa di sant’Antonio: a Varese è il giorno della benedizione degli animali

Attesi tanti animali domestici. A seguire il momento dedicato ai desideri dei bambini

Benedizione degli animali Sant'Antonio 2026 Varese

La festa di sant’Antonio non è solo il falò.
La festa popolare, che ha visto un’alta partecipazione per l’evento clou, prosegue questa mattina, sabato 17 gennaio, con la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa. È poi il momento dedicato ai desideri di bambini e bambine delle scuole della città. I due appuntamenti, molto sentiti, sono però minacciati dalla pioggia battente.

Diverse le celebrazioni eucaristiche che vengono officiate nella chiesa di sant’Antonio alla Motta. Alle 12 sul sagrato, la tradizionale benedizione degli animali e il lancio dei palloncini da parte dei bambini delle scuole primarie della città.

Il rito dedicato agli animali ribadisce il legame della festa con la vita contadina di una volta, ma sant’Antonio è considerato anche il protettore degli animali domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con accanto un maiale con al collo una campanella.

Per la benedizione davanti al sagrato di piazza Motta si trovano soprattutto gli animali da compagnia: cani, gatti, uccellini, ma anche alpaca, falconi e cavalli.

Dopo la benedizione degli animali i bambini delle scuole si ritroveranno in piazza della Motta per il rituale lancio dei palloncini.  La festa si concluderà infine alle 18 con la Santa Messa Solenne alla presenza dell’Associazione dei Panificatori, e alle 20.30 con l’estrazione dei biglietti della lotteria presso la sede dei Monelli della Motta. I biglietti estratti saranno poi pubblicati online, anche su Varesenews.

Pubblicato il 17 Gennaio 2026
