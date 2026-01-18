Sono biodegradabili i palloncini lanciati alla festa di Sant’Antonio a Varese
A chiarirlo gli organizzatori, i Monelli della Motta, che dal 2020 hanno adottato dei palloncini biodegradabili per il tradizionale lancio davanti al sagrato della chiesa
Sono biodegradabili i palloncini lanciati durante la mattina di sabato 17 gennaio in occasione della ricorrenza della festa di Sant’Antonio a Varese. Una precisione che va fatta, anche in seguito ai tanti commenti arrivati dai lettori di VareseNews più attenti all’ambiente che si chiedono: “Nel 2026 ancora i palloncini?”.
I Monelli della Motta, organizzatori della tradizionale manifestazione però rassicurano: «Da diversi anni abbiamo adottato dei palloncini realizzati in materiale biodegradabile, così come la corda che li tiene. Sono fatti dello stesso materiale con cui sono fatti i sacchetti dell’umido, per capirci».
Durante la manifestazione di sabato mattina, sono stati novecento circa i palloncini lasciati volare in aria dagli alunni delle scuole di Varese durante l’evento dedicato alla benedizione degli animali. «Vogliamo mantenere la tradizione, ma nello stesso tempo adottare misure nel rispetto dell’ambiente».
I palloncini biodegradabile sono stati adottati dai Monelli della Motta nel 2020.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.