Sono biodegradabili i palloncini lanciati alla festa di Sant’Antonio a Varese

A chiarirlo gli organizzatori, i Monelli della Motta, che dal 2020 hanno adottato dei palloncini biodegradabili per il tradizionale lancio davanti al sagrato della chiesa

La benedizione degli animali

Sono biodegradabili i palloncini lanciati durante la mattina di sabato 17 gennaio in occasione della ricorrenza della festa di Sant’Antonio a Varese. Una precisione che va fatta, anche in seguito ai tanti commenti arrivati dai lettori di VareseNews più attenti all’ambiente che si chiedono: “Nel 2026 ancora i palloncini?”.

I Monelli della Motta, organizzatori della tradizionale manifestazione però rassicurano: «Da diversi anni abbiamo adottato dei palloncini realizzati in materiale biodegradabile, così come la corda che li tiene. Sono fatti dello stesso materiale con cui sono fatti i sacchetti dell’umido, per capirci».

Durante la manifestazione di sabato mattina, sono stati novecento circa i palloncini lasciati volare in aria dagli alunni delle scuole di Varese durante l’evento dedicato alla benedizione degli animali. «Vogliamo mantenere la tradizione, ma nello stesso tempo adottare misure nel rispetto dell’ambiente».

I palloncini biodegradabile sono stati adottati dai Monelli della Motta nel 2020. 

Pubblicato il 18 Gennaio 2026
