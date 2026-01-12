Il falò di Sant’Antonio 2026 a Varese è solidale: i proventi della festa di quest’anno ai progetti Millepiedi e Pezzettino
Quest'anno i proventi della festa saranno destinati a due realtà che lavorano quotidianamente per costruire inclusione e cura
Tra pochi giorni si terrà la festa più cara ai varesini: Sant’Antonio Abate si avvicina, come ogni gennaio, pronto a rinnovare il rito del falò anche nell’edizione 2026.
Come da tradizione, il fuoco si accenderà il 16 gennaio – quest’anno di venerdì – e le bancarelle riempiranno piazza della Motta nelle giornate del 16 e 17 gennaio. Sabato 17 poi sarà il giorno della benedizione degli animali e dello spettacolare volo dei palloncini colorati, che avverranno entrambe dopo la messa delle 11.
Non mancheranno, inoltre, le salamelle dei monelli. Insomma, sarà tutto come da tradizione e i proventi di tutto ciò andranno a iniziative benefiche varesine.
In particolare quest’anno i proventi della festa saranno destinati a due realtà che lavorano quotidianamente per costruire inclusione e cura: l’associazione Millepiedi ASD e Il Pezzettino.
Il Millepiedi è un’associazione sportiva dilettantistica nata tra il 2012 e il 2013 che fa dello sport un linguaggio comune, senza barriere. Accoglie persone con disabilità intellettiva e relazionale, giovani e volontari che insieme praticano baskin, giocoleria, clowneria e multisport negli spazi della palestra di Valle Olona. Con circa novanta iscritti nella stagione 2025-2026, l’associazione partecipa al campionato regionale e porta in scuole, oratori e festival un’idea di sport fondata sul rispetto e sulla cooperazione, dove ognuno ha il suo ruolo e contribuisce al risultato comune.
Il Pezzettino nasce nel 2016 per accogliere bambini da zero a dodici anni segnati da abusi, maltrattamenti e abbandoni. Nelle sue comunità educative, guidate da un’équipe multidisciplinare coordinata da Daniela Cosco, offre tempo, spazio e relazioni capaci di rimettere in moto ciò che il trauma ha congelato. Sul territorio varesino è presente con due strutture immerse nel verde, una per minori e una per giovani mamme con i loro bambini, dove cura, bello e casa diventano parole concrete di un percorso che aiuta a riappropriarsi della propria dignità e a trovare il proprio posto nel mondo.
Per raccontare i particolari della festa, martedì 13 gennaio sarà ospite alla Materia del Giorno Gianandrea Redaelli dei Monelli della Motta, che racconterà tutti i particolari dell’edizione 2026.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.