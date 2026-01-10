Falò e festa di sant’Antonio a Varese: tutto quello che dovete sapere dell’edizione 2026

Non manca molto alla ultracentenaria tradizione varesina della festa di sant’Antonio, che vedrà il suo clou nel falò di venerdì sera, 16 gennaio, e nella benedizione degli animali, con il lancio di palloncini, della mattina di sabato 17 gennaio.

IL GIORNO DEL FALÒ

La sagra entra nel vivo, come ogni anno, il giorno della vigilia di sant’Antonio, quest’anno venerdì 16 gennaio: il primo evento è la Santa Messa solenne con la benedizione delle candele votive alle 10. Nel corso della mattinata i Monelli saranno già in piazza per la costruzione della pira e sarà già in funzione il banco gastronomico, con le inimitabili salamelle, il dolce tipico e i mustazitt (biscotti alla cannella). Tutto il ricavato verrà donato in beneficenza: i Monelli collaborano con vari enti presenti in città, attivi sopratutto nell’assistenza ai bisognosi.

Nel corso del pomeriggio, alle 18 la celebrazione eucaristica durante la quale sarà possibile come sempre accendere una candela a sant’Antonio. L’accensione del falò, alla presenza delle autorità cittadine e della popolazione, avverrà come sempre alle 21, preceduta dalla processione della statua del Santo.

L’accensione sarà accompagnata da un concerto di campane, grazie alla tastiera antica restaurata dai Monelli nel 2023. Come da tradizione, dal modo in cui la pira prenderà fuoco sarà possibile trarre qualche auspicio sui mesi che ci attendono.

Come ogni anno, in occasione del Falò, si rinnova anche la tradizione dei bigliettini dei desideri che prenderanno fuoco all’accensione delle fiamme: chi cerca un fidanzato, vuole finalmente coronare il proprio amore con il matrimonio o con la nascita di un bambino, o ha importanti richieste al santo, si affida da sempre a “Sant’Antoni da la barba bianca, famm truvà quel che me manca”. I bigliettini potranno essere inseriti nella pira durante il pomeriggio di venerdì 16 gennaio, oppure durante la serata, consegnandoli ai vigili del fuoco, che hanno in questa occasione un ruolo fondamentale.

Come sempre, Varesenews si occupa di buttare nella pira i desideri di chi non può andare ad assistere al falò: qui le istruzioni per partecipare, ricordandovi che non verranno stampati i desideri mandati dopo le 12 del 16 gennaio.

Si potrà inoltre inviare un messaggio via mail a monellidellamotta@gmail.com. I messaggi verranno poi stampati in formato anonimo e messi nella pira.

Come già avviene da qualche edizione poi, il falò è diventato anche “social”. I partecipanti all’evento sono invitati dai Monelli della Motta a “postare” su Facebook e Instagram le foto del falò usando l’hashtag #falovarese2026. Per la più bella c’è in palio la possibilità di accendere il falò nell’edizione successiva.

COME MUOVERSI INTORNO AL FALÒ

Per poter garantire la partecipazione al falò a tutti in modo sicuro e con meno disagi possibili, di concerto con le autorità gli organizzatori hanno previsto un senso unico pedonale per tutti i visitatori. L’accesso alla piazza e alla pira sarà quindi possibile da due strade:

– da sud, e cioè da Piazza Monte Grappa e Via Carrobbio (con uscita da via Bizzozzero – dietro il prestinaio della Motta, e da via Lonati – sede di Varese Corsi e ex liceo musicale)

– da nord, e cioè da via Sant’Antonio, di fianco alla chiesa (con uscita da via Lonati)

Trattandosi di senso unico valido per tutti, è proibito l’accesso a piazza della Motta da via Lonati e da via Bizzozzero. Gli addetti alla sicurezza saranno a disposizione per facilitare lo scorrimento.

Una volta entrati in piazza, non sarà poi possibile ritornare indietro percorrendo via Carrobbio e via Sant’Antonio: le sole due uscite sono verso via Bizzozzero e via Lonati. Le regole per accedere alla piazza sono in realtà le stesse degli ultimi quattro anni, ve le abbiamo semplificate in questa videografica: CLICCATE QUI

Dato il presumibile affollamento della piazza, i Monelli raccomandano alle famiglie con bambini di evitare, per quanto possibile, l’accesso alla festa con passeggini e carrozzine, anche per il benessere dei bambini stessi: le forze dell’ordine inoltre segnalano che, se l’afflusso sarà superiore alla capienza della piazza, le entrate verranno regolamentate e nel caso chiuse per qualche minuto.

LA VIABILITÀ INTORNO AL FALÒ

Le strade interessate dalla manifestazione saranno chiuse al traffico a partire dalle 7 di venerdì 16 fino alle 21 di sabato 17 gennaio: in particolare saranno chiuse via Carrobbio, piazza della Motta escluso il passaggio per via Lonati (che chiuderà alle 19 del 16 fino alle 2 del 17 e dalle 10 alle 13 del 17), via Montalbano, piazza Monte Grappa nel tratto compreso tra via Carrobbio e via San Francesco d’Assisi, piazza Ragazzi del ‘99, via Bernascone nel tratto tra via Manzoni e via Carrobbio, largo Sogno, via Bizzozero nel tratto fra via Carrobbio e via degli Alpini. Inoltre dalle 19 del 16 gennaio alle 2 del 17 gennaio e dalle 10 alle 13 del 17 gennaio verranno chiusi al traffico anche il passaggio da piazza Motta per via Lonati e la via Sant’Antonio, nel tratto compreso fra via degli Alpini e piazza della Motta.

DOVE PARCHEGGIARE PER ASSISTERE AL FALÒ

Il più vicino è il parcheggio ACI di via San Francesco, nella via che sta tra la piazza della Motta e i Giardini Estensi: sarà però accessibile solo fino alle 19, poi la strada di accesso sarà chiusa al traffico fino a circa mezzanotte. Accessibili per tutta la durata della manifestazione e piuttosto vicini saranno invece il parcheggio delle Corti in piazza Repubblica e il parcheggio multipiano di via Sempione. Liberi anche gli stalli blu, naturalmente non nelle vie interessate, che dopo le 20 sono gratuiti. Piuttosto vicini anche gli stalli in viale Europa – sottopasso Gaggianello. Da segnalare infine anche i parcheggi di via Cimone e di piazzale Kennedy (2 euro al giorno, pagamento fino alle 20), un po’ più lontani ma facilmente raggiungibili.

IL GIORNO DI SANT’ANTONIO: BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E PALLONCINI

Sabato 17 gennaio sarà poi il giorno della festa del Santo, con diverse celebrazioni eucaristiche nella chiesa di sant’Antonio alla Motta: alle 8, alle 9, alle 10, alle 11 e alle 18. In particolare però alle 11 verrà celebrata la Santa Messa Solenne, cui seguirà, intorno alle 12 sul sagrato, la tradizionale benedizione degli animali e il lancio dei palloncini da parte dei bambini delle scuole elementari della città.

La tradizione della benedizione degli animali ribadisce il legame della festa con la vita contadina di una volta, ma sant’Antonio è considerato anche il protettore degli animali domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con accanto un maiale con al collo una campanella. Per la benedizione davanti al sagrato di piazza Motta si trovano soprattutto gli animali da compagnia: cani, gatti, uccellini, ma anche alpaca, falconi e cavalli.

Dopo la benedizione degli animali i bambini delle scuole elementari di Varese si ritroveranno in piazza della Motta per il rituale lancio dei palloncini. La festa si concluderà infine alle 18 con la Santa Messa Solenne alla presenza dell’Associazione dei Panificatori, e alle 20.30 con l’estrazione dei biglietti della lotteria presso la sede dei Monelli della Motta. I biglietti estratti saranno poi pubblicati online, anche su Varesenews.

LE INIZIATIVE DI VARESENEWS PER IL FALÒ E LA FESTA: “SERVIZIO BIGLIETTINI” E DIRETTA PER FALÒ E BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Varesenews segue il falò con le sue ormai tradizionali iniziative: il “servizio consegna bigliettini” per chi non potrà essere presente al falò (attenzione: i desideri vanno inviati prima delle ore 12 del 16), e la diretta streaming del falò. Due iniziative che hanno permesso ai varesini sparsi in tutti gli angoli del mondo di non perdersi la millenaria tradizione, e che non mancheranno nemmeno quest’anno.

In realtà, le dirette di Varesenews saranno addirittura tre: la consegna dei desideri mandati a Varesenews, alle 18, la diretta del falò, e la diretta della benedizione degli animali la mattina dopo.

Inoltre, per raccontare i particolari della festa, martedì 13 gennaio sarà ospite alla Materia del Giorno Gianandrea Redaelli dei Monelli della Motta, che racconterà tutti i particolari dell’edizione 2026.