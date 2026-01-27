San Valentino si tinge di coriandoli: ecco il Carnevale Valcuviano 2026

San Valentino si tinge di coriandoli in Valcuvia. Nel 2026 il Carnevale in Valle si celebrerà proprio sabato 14 febbraio, regalando a innamorati e famiglie un modo originale e spensierato per festeggiare la ricorrenza. L’appuntamento è con il tradizionale Carnevale Valcuviano, una grande festa mascherata che, come ogni anno, coinvolgerà l’intero centro valle.

L’evento è organizzato dalle Pro Loco di Cuvio e Cuveglio e avrà il suo momento clou nella sfilata allegorica, che si concluderà al Parco comunale “Pancera” di Cuvio, storica cornice delle principali manifestazioni estive del paese.

Il corteo partirà dal centro commerciale “Valcuvia Shop” di Cuveglio, proseguirà lungo via Aldo Moro e quindi imboccherà via G. Maggi a Cuvio, fino a raggiungere il parco. Alla sfilata potranno partecipare carri allegorici e gruppi mascherati: per i carri sono previsti contributi a titolo di rimborso spese fino a 500 euro, mentre ai gruppi mascherati verrà riconosciuto un rimborso fino a 150 euro. La valutazione sarà affidata a un’apposita commissione che giudicherà le caratteristiche dei carri.

Nel caso di annullamento della manifestazione, è previsto un indennizzo di 100 euro per i carri ammessi alla sfilata. Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 7 febbraio.

Regolamento, informazioni dettagliate e moduli di adesione sono disponibili sui siti delle Pro Loco di Cuvio e Cuveglio, mentre per ulteriori chiarimenti è possibile contattare Giovanna al 333 4007156 o Alberto al 339 8166938. Un Carnevale che promette colore, musica e allegria, nel cuore della Valcuvia.