Sara Casasola trionfa a Brugherio: è di nuovo campionessa italiana di ciclocross
Sul circuito del Parco Increa di Brugherio, la friulana del team Crelan Corendon vince in solitaria e si riprende la maglia tricolore del ciclocross
Sul tracciato storico del Parco Increa di Brugherio, la friulana Sara Casasola si è ripresa la maglia tricolore, vincendo con autorità il Campionato Italiano di ciclocross nella categoria Donne Elite.
Dominio netto a Brugherio
Non ci sono stati dubbi fin dal via: Sara Casasola, 26enne di Majano (Udine), ha fatto gara a sé, lasciando le avversarie a contendersi le posizioni d’onore. Alle sue spalle, con distacchi netti, sono arrivate Rebecca Gariboldi (Team Ale Colnago) e Carlotta Borello (Team Cingolani Specialized), che completano il podio tricolore.
Casasola, in maglia Crelan Corendon, ha dato prova di una condizione ritrovata dopo i problemi fisici accusati a dicembre. La vittoria rappresenta non solo un ritorno alla maglia di campionessa italiana, ma anche una conferma della sua centralità nel panorama del ciclocross femminile italiano.
Un titolo già scritto nella sua storia
Per Casasola si tratta del quinto titolo italiano della carriera nel ciclocross: nel 2014 e 2015 trionfò da allieva, nel 2019 da Under 23, nel 2024 tra le Elite a Cremona, e ora, nel 2026, torna sul gradino più alto nella massima categoria.
La gara, organizzata da FAS Airport Services – Guerciotti – Pramac, si è svolta sul celebre circuito del Parco Increa, uno dei luoghi simbolo del ciclocross italiano.
(foto Giorgio De Negri)
