Varese News

Italia/Mondo

Scattano i saldi invernali, “Sconti in aumento rispetto all’estate, ma più bassi dell’anno scorso”

Con l'avvio dei saldi entrano in gioco le tutele della direttiva Omnibus per contrastare i finti sconti e le nuove norme sulla garanzia dei prodotti che non prevedono più limiti di tempo per la denuncia del difetto

saldi

I saldi invernali 2026 sono ufficialmente ai blocchi di partenza. In Lombardia, come nella gran parte delle regioni italiane, lo shopping scontato scatta oggi, sabato 3 gennaio, dando il via a una stagione di acquisti che si preannuncia vivace ma con sconti leggermente diversi rispetto al passato recente.

Le stime: sconti più alti rispetto all’estate

Secondo lo studio condotto dall’Unione Nazionale Consumatori (UNC) su dati Istat, i ribassi di quest’anno saranno mediamente più generosi di quelli visti nell’estate 2025, pur restando un gradino sotto i livelli dell’inverno scorso. Per il comparto di abbigliamento e calzature nel suo insieme, lo sconto medio stimato si attesta al 18,6%.

Nello specifico, la convenienza maggiore riguarda gli indumenti (con un ribasso del 20,5%), seguiti dalle calzature (17%), che segnano il balzo più significativo rispetto alla scorsa estate (+1,2 punti). Più contenuti, come da tradizione, i tagli sui prezzi degli accessori, che si fermano all’8,8%.

Il consiglio: guardare il prezzo, non la percentuale

Le nuove tutele introdotte dalla Direttiva Omnibus obbligano i negozianti a indicare chiaramente il “prezzo precedente”, ovvero il listino più basso applicato negli ultimi 30 giorni. Tuttavia, la prudenza non è mai troppa.

«Suggeriamo ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, senza farsi incantare da sconti improbabili che possono trarre in inganno – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori –. La direttiva Omnibus rende più rischioso fare ribassi farlocchi ma non li impedisce. Ricordiamo, poi, che se il prodotto è difettoso non si deve più denunciare il difetto entro due mesi dalla sua scoperta, anche se prima si fa e meglio è».

Regole e diritti: cosa cambia per i cambi e i difetti

Contrariamente a quanto spesso si crede, le regole sulla garanzia non vanno in vacanza durante i saldi. Se un capo acquistato presenta un difetto di conformità, il negoziante è obbligato a ripararlo o sostituirlo. Dal 2022, inoltre, non è più necessario denunciare il problema entro due mesi: il diritto alla riparazione o al rimborso (se la sostituzione è impossibile, ad esempio per mancanza della taglia) rimane valido per 26 mesi dalla consegna.

È bene ricordare che il cambio per “capriccio” (colore non gradito o taglia errata) rimane invece a discrezione del commerciante, così come la prova dei capi in camerino. Sul fronte pagamenti, vige l’obbligo del POS: i negozianti devono accettare carte e bancomat per qualsiasi importo, salvo oggettive impossibilità tecniche.

Saldi invernali 2026: si parte il 3 gennaio

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.