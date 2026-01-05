Servizi e tutele: a Gallarate inaugura la nuova sede Cgil
La struttura aprirà mercoledì mattina alle ore 9 ospitando il Patronato Inca il Sunia la FederConsumatori e l'Ufficio Migranti per offrire assistenza completa a tutti i cittadini
La Cgil potenzia la sua presenza a Gallarate con l’apertura di una nuova sede operativa in via Pier Capponi 54, nei pressi del complesso Cinelandia. A partire da mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 9.00, la struttura diventerà il punto di riferimento per tutti i principali servizi del sindacato, tra cui il Patronato INCA, l’Ufficio Migranti, FederConsumatori, il Sunia e il servizio Vertenze.
La nuova sede è stata scelta per garantire una maggiore funzionalità e facilità di accesso grazie alla presenza di un ampio parcheggio riservato all’utenza. Oltre agli sportelli di assistenza ai cittadini, negli uffici saranno presenti anche le diverse Categorie sindacali per offrire consulenza contrattuale e tutela ai lavoratori del territorio.
