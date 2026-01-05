Varese News

Gallarate/Malpensa

Servizi e tutele: a Gallarate inaugura la nuova sede Cgil

La struttura aprirà mercoledì mattina alle ore 9 ospitando il Patronato Inca il Sunia la FederConsumatori e l'Ufficio Migranti per offrire assistenza completa a tutti i cittadini

cgil gallarate

La Cgil potenzia la sua presenza a Gallarate con l’apertura di una nuova sede operativa in via Pier Capponi 54, nei pressi del complesso Cinelandia. A partire da mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 9.00, la struttura diventerà il punto di riferimento per tutti i principali servizi del sindacato, tra cui il Patronato INCA, l’Ufficio Migranti, FederConsumatori, il Sunia e il servizio Vertenze.

La nuova sede è stata scelta per garantire una maggiore funzionalità e facilità di accesso grazie alla presenza di un ampio parcheggio riservato all’utenza. Oltre agli sportelli di assistenza ai cittadini, negli uffici saranno presenti anche le diverse Categorie sindacali per offrire consulenza contrattuale e tutela ai lavoratori del territorio.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.