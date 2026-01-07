Si perde e accende il fuoco: denunciata turista per l’incendio boschivo di Crevoladossola

Sono in corso dal pomeriggio di martedì le complesse operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo che sta interessando la zona a nord di Crevoladossola, nel Verbano Cusio Ossola. Le fiamme hanno coinvolto il versante che dalla località Cuslone sale verso Ginestri e Ceva di Sotto, un’area impervia e difficilmente raggiungibile via terra.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’incendio sarebbe stato causato da una turista francese di 22 anni che, dopo essersi persa durante un’escursione, avrebbe acceso un fuoco nel tentativo di segnalare la propria posizione. La donna è stata denunciata dai Carabinieri Forestali per l’accaduto.

Sul posto stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale del Verbano Cusio Ossola, affiancate da volontari del Corpo AIB Piemonte, con l’impiego di circa 40 volontari e 13 mezzi. Le operazioni risultano particolarmente difficoltose a causa della morfologia del terreno e del vento di tramontana, che alimenta il fronte del fuoco e ne favorisce la propagazione.

Le fiamme minacciano alcuni alpeggi attualmente disabitati. La linea di protezione è stata individuata lungo la pista agrosilvopastorale Valletta–Alpe Prasca, arteria fondamentale per il transito dei mezzi antincendio diretti verso gli alpeggi di Ceva, Ginestrì e Gorta.

Durante la notte è stata attivata una sorveglianza continua, anche mediante l’utilizzo di droni, mentre dalle prime luci dell’alba sono entrati in azione i mezzi aerei. L’incendio è divampato nella giornata del 6 gennaio e le attività di spegnimento e contenimento proseguono anche oggi, 7 gennaio, con l’obiettivo di mettere definitivamente in sicurezza l’area.