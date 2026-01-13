Sicurezza a Gallarate, un incontro con l’ex capo della Polizia Gabrielli
Da anni il tema è percepito come centrale. Per discuterne lontano da slogan, il Partito Democratico porta in città Franco Gabrielli e anche Giani, il presidente della Regione Toscana
Da anni ormai la città di Gallarate è al centro di numerosi episodi e vicende che interrogano sulla sicurezza, tra fatti concreti e una crescente percezione di insicurezza diffusa tra cittadini e cittadine. Un tema complesso e sensibile, che riguarda la qualità della vita, la convivenza urbana e il ruolo delle istituzioni, e che richiede un confronto serio e approfondito, spesso messo da parte per messaggi più semplici e semplificatori.
«La città in questi mesi (e ancora oggi) é stata coinvolta e sconvolta da molti fatti legati alla sicurezza percepita e non dei cittadini e delle cittadine». Proprio per rispondere a questa esigenza, giovedì 22 gennaio 2026 il Partito Democratico, in collaborazione con il livello regionale e provinciale, ha organizzato un incontro pubblico dedicato alla sicurezza urbana.
E lo fa con due ospiti “di peso”: al centro del dibattito ci saranno infatti gli interventi di Franco Gabrielli, già capo della Polizia e figura di riferimento nazionale sui temi della sicurezza (è stato anche nei servizi segreti e al vertice nazionale della Protezione Civile), e di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Accanto a loro porteranno il proprio contributo Giovanni Pignataro, consigliere comunale, e Valeria Verdolini, professoressa di Sociologia all’Università Statale di Milano, per un’analisi che intreccia aspetti istituzionali, sociali e culturali. A moderare l’incontro sarà Alice Bernardoni, segretaria provinciale del PD di Varese.
Dopo i saluti affidati a Silvia Roggiani, segretaria del PD Lombardia, Anna Zambon, segretaria del circolo Pd di Gallarate, Samuele Astuti, consigliere regionale lombardo, e Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, i lavori saranno introdotti da Gian Mario Fragomeli, vicesegretario regionale del Pd.
L’appuntamento è in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18.00, a Gallarate, nella Sala Impero, in via Foscolo all’angolo con piazza Risorgimento. L’iniziativa rappresenta la seconda tappa del tour regionale promosso dal PD Lombardia su questo tema.
