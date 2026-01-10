Varese News

Skovalab, la passione che diventa lavoro per preservare la salute mentale

Fotografano e realizzano video nel mondo del clubbing. Grazie alla loro passione e alla capacità di fare networking sono riusciti a farne una professione

Nuova puntata di NOIse, il programma di Radio Materia condotto da Arianna Bonazzi. Gli ospiti di questa settimana sono Vasco e Gabriel, due giovani creativi fondatori del collettivo Skovalab, attivo nella provincia di Parma.

Durante la conversazione, i ragazzi raccontano il loro percorso da autodidatti nel mondo della fotografia e dei video, descrivendo il passaggio da lavori ordinari alla ricerca di una carriera professionale nel settore degli eventi musicali.

Il dialogo esplora le difficoltà incontrate a causa della giovane età e dei pregiudizi sociali, sottolineando però la forte passione che li spinge a lavorare in contesti dinamici come i festival e i club.

I due ospiti condividono inoltre aneddoti personali sulla loro amicizia e sulla gestione pratica di un’attività creativa indipendente in Italia. La discussione tocca temi importanti come la salute mentale, l’importanza del networking e il desiderio futuro di espandere il proprio progetto con uno studio fotografico.

Infine, la puntata si conclude con riflessioni filosofiche sul valore di catturare immagini e ricordi attraverso la tecnologia e la creatività.

Redazione VareseNews
Pubblicato il 10 Gennaio 2026
