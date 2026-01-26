Somma Lombardo tra i Comuni Ricicloni 2026: premiata anche per la gestione sostenibile del turismo

Somma Lombardo si conferma ancora una volta tra i Comuni Ricicloni secondo la classifica 2026 stilata da Legambiente Lombardia, un riconoscimento che premia le amministrazioni virtuose nella gestione dei rifiuti. Il comune sommese ha centrato anche quest’anno gli obiettivi richiesti: produzione di secco indifferenziato sotto i 75 kg per abitante e raccolta differenziata superiore all’80%.

Nuova menzione speciale per i comuni turistici

Tra le novità di questa 32° edizione c’è una menzione speciale per i comuni turistici, ovvero quelli che, pur accogliendo un elevato numero di visitatori, riescono a mantenere alte le performance ambientali. Somma Lombardo rientra in questa categoria grazie alla qualifica Istat di comune turistico e a una raccolta differenziata che supera l’80%, nonostante la vicinanza con l’aeroporto internazionale di Malpensa e un flusso costante di turisti durante tutto l’anno.

Le parole dell’assessore Piantanida

Grande soddisfazione arriva da Edoardo Piantanida, assessore all’Ambiente del Comune di Somma Lombardo: «Ci tengo a ringraziare i sommesi, che con il loro buon operato ci permettono di fare bella figura fra i Comuni superiori ai 15 mila abitanti. Siamo felici degli esiti della rivoluzione green che la nostra amministrazione da 10 anni sta promuovendo. Un plauso anche al costante e puntiglioso lavoro, sempre svolto ottimamente, dai nostri uffici nel monitorare e nel supportare i nostri cittadini nell’impegno, non sempre così semplice, di differenziare i rifiuti».

La Lombardia tra luci e ombre

Secondo i dati di Legambiente, in Lombardia sono 387 i comuni sotto la soglia dei 75 kg di rifiuto secco pro capite (erano 404 lo scorso anno), e tra questi 69 sono in provincia di Varese, con ben 20 aderenti alla Convenzione di Sesto, che raggruppa 30 comuni. Per quanto riguarda i comuni turistici, in Lombardia ne sono stati premiati 42, di cui 8 sempre legati alla Convenzione.

Nonostante questi dati positivi, la regione si ferma al quinto posto nazionale per volumi di raccolta differenziata, frenata in particolare dalle province di Pavia (59,9%) e Sondrio (56,7%), ancora lontane dall’obiettivo regionale dell’80% fissato entro il 2027.