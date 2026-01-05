SOS Valbossa racconta il volontariato e apre il nuovo corso

Ci sono situazioni in cui la presenza di qualcuno può cambiare l’esito di una giornata, di un’emergenza, di una vita. È da questa consapevolezza che nasce la serata organizzata da SOS Valbossa, in programma mercoledì 13 gennaio alle ore 21 a Materia, dedicata al volontariato e al valore dell’impegno verso la comunità.

L'incontro, intitolato "L'attimo che cambia tutto, sii tu la presenza inSOStituibile", propone un racconto corale dell'esperienza di SOS Valbossa, realtà attiva sul territorio grazie al contributo di volontarie e volontari. Attraverso testimonianze dirette, la serata offrirà uno sguardo concreto su cosa significhi mettersi a disposizione degli altri, tra formazione, interventi e relazioni umane.

Nel corso dell’appuntamento verrà inoltre presentato il nuovo corso per volontari, con l’illustrazione dei contenuti e delle modalità di partecipazione. L’iniziativa è aperta a persone di ogni età e si rivolge a chi desidera informarsi, confrontarsi e valutare un percorso di impegno attivo all’interno dell’associazione.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.