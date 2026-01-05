Varese News

SOS Valbossa racconta il volontariato e apre il nuovo corso

Mercoledì 13 gennaio alle 21 a Materia una serata di testimonianze e confronto aperta alla cittadinanza

Ci sono situazioni in cui la presenza di qualcuno può cambiare l’esito di una giornata, di un’emergenza, di una vita. È da questa consapevolezza che nasce la serata organizzata da SOS Valbossa, in programma mercoledì 13 gennaio alle ore 21 a Materia, dedicata al volontariato e al valore dell’impegno verso la comunità.

https://www.varesenews.it/wp-admin/edit.phpL’incontro, intitolato “L’attimo che cambia tutto, sii tu la presenza inSOStituibile”, propone un racconto corale dell’esperienza di SOS Valbossa, realtà attiva sul territorio grazie al contributo di volontarie e volontari. Attraverso testimonianze dirette, la serata offrirà uno sguardo concreto su cosa significhi mettersi a disposizione degli altri, tra formazione, interventi e relazioni umane.

Nel corso dell’appuntamento verrà inoltre presentato il nuovo corso per volontari, con l’illustrazione dei contenuti e delle modalità di partecipazione. L’iniziativa è aperta a persone di ogni età e si rivolge a chi desidera informarsi, confrontarsi e valutare un percorso di impegno attivo all’interno dell’associazione.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 05 Gennaio 2026
