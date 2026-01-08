Varese News

Tedofori famosi. Una montagna di neve a Cunardo. Viva i cinema parrocchiali

fiamma olimpica


Notizie invernali oggi 8 gennaio mentre il gelo cala sul varesotto tra tedofori e una pista di sci di fondo a Cunardo. Non mancano i lutti nella comunità con la scomparsa di Giancarlo Tiranti e una buona notizia che arriva dai cinema parrocchiali con una frenata del calo degli spettatori.

Pubblicato il 08 Gennaio 2026
