Tensioni a Milano Malpensa tra i passeggeri in partenza per il Marocco e quelli per Israele
Un gruppo di persone dirette in Nordafrica avrebbe creato una catena umana per impedire l'accesso al gate per Tel Aviv, intonando slogan "pro Pal" e contro lo Stato ebraico
Momenti di forte tensione all’aeroporto di Milano Malpensa durante le festività. Secondo quanto riportato dal profilo social di un passeggero rimasto coinvolto nella vicenda, la vicinanza di due gate per destinazioni diverse (Israele e Marocco) avrebbe innescato uno scontro tra i passeggeri in attesa di salire a bordo sui rispettivi aerei.
Stando alla testimonianza di un passeggero israeliano di nome Mickey, un gruppo di circa 15 persone dirette in Marocco avrebbe formato una “catena umana” per impedire l’accesso all’imbarco verso Israele. Il blocco sarebbe stato accompagnato da slogan pro-Palestina e cori contro lo Stato ebraico.
Le tensioni si sono protratte per diversi minuti prima dell’intervento delle forze dell’ordine di stanza nello scalo aeroportuale. La partenza del volo per il Marocco ha poi stemperato la situazione mentre quello per Tel Aviv ha poi subito un ritardo che però non è legato alla vicenda.
Di seguito un video registrato durante i momenti di tensione da una persona presente al gate.
Visualizza questo post su Instagram
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.