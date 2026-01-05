Varese News

Tensioni a Milano Malpensa tra i passeggeri in partenza per il Marocco e quelli per Israele

Un gruppo di persone dirette in Nordafrica avrebbe creato una catena umana per impedire l'accesso al gate per Tel Aviv, intonando slogan "pro Pal" e contro lo Stato ebraico

Momenti di forte tensione all’aeroporto di Milano Malpensa durante le festività. Secondo quanto riportato dal profilo social di un passeggero rimasto coinvolto nella vicenda, la vicinanza di due gate per destinazioni diverse (Israele e Marocco) avrebbe innescato uno scontro tra i passeggeri in attesa di salire a bordo sui rispettivi aerei.

Stando alla testimonianza di un passeggero israeliano di nome Mickey, un gruppo di circa 15 persone dirette in Marocco avrebbe formato una “catena umana” per impedire l’accesso all’imbarco verso Israele. Il blocco sarebbe stato accompagnato da slogan pro-Palestina e cori contro lo Stato ebraico.

Le tensioni si sono protratte per diversi minuti prima dell’intervento delle forze dell’ordine di stanza nello scalo aeroportuale. La partenza del volo per il Marocco ha poi stemperato la situazione mentre quello per Tel Aviv ha poi subito un ritardo che però non è legato alla vicenda.

Di seguito un video registrato durante i momenti di tensione da una persona presente al gate.

 

Pubblicato il 05 Gennaio 2026
