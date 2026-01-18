Tonfo pesante per la Varesina: anche il Sondrio fa festa a Venegono Superiore
Dopo i segnali positivi di inizio anno le Fenici cadono tra le mura amiche contro i valtellinesi che segnano due volte nel secondo tempo con Vasil ed Escudero e portano via i tre punti dall'Elmec Solar Stadium
Un altro pomeriggio amaro per la Varesina, che cercava conferme e continuità dopo i recenti segnali di ripresa di inizio 2026 e invece si ritrova a commentare l’ennesimo risultato interno negativa. All’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore le fenici continuano a non riuscire a vincere e questa volta a festeggiare è la Nuova Sondrio, arrivata da fanalino di coda del Girone B e capace di colpire due volte nella ripresa con Vasil ed Escudero festeggiando così tre punti fondamentali per la corsa salvezza.
Un primo tempo di equilibrio
La squadra di mister Spilli si presentava alla sfida con il morale rinvigorito dal pareggio contro la capolista Folgore Caratese e dal successo esterno contro l’Oltrepò firmato da Sassi. Dopo l’equilibrio sostanziale nella prima ora di partita, il Sondrio è riuscito a trovare il vantaggio al 21′ con Vasil che con un bel destro a giro ha battuto Maddalon per il vantaggio ospite. Nel finale è stato Escudero a siglare il 2-0 con una punizione
Classifica difficile e analisi del momento
Questo risultato rappresenta un tonfo pesante per la Varesina, che resta invischiata nelle zone basse della classifica. Quella che doveva essere la partita della svolta si è trasformata in un passo indietro preoccupante, soprattutto per l’incapacità di sbloccarsi davanti al proprio pubblico. La strada per la salvezza resta in salita e richiede un immediato cambio di marcia, a partire dal prossimo impegno, per non vanificare quanto di buono costruito nelle prime due gare del 2026.
TABELLINO
Varesina – Nuova Sondrio 0-2 (0-0)
VARESINA (4-2-3-1): Maddalon; Grieco (29’ st Vitiello), Alari (14’ st Chiesa), Caverzasi, Testa (38’ st Miconi); Rosa, Andreoli; Sassi (27’ Larhrib), Franzoni (10’ st Guri), Baud Banaga; Manicone. A disposizione: Lorenzi, Grassi, Valisena, Martinoia. All: Spilli.
NUOVA SONDRIO (4-2-3-1): Uccelletti, Zingone, Schiavino, Ramirez, Donnarumma (31’ st Meloni); Belecco (14’ st Badje), Gaeta; Escudero, Marras (45’ st D’Alpaos), Vasil (36’ st Zaccone); Longo (41’ Kanta). A disposizione: Suarez, Cugola, De Angelis, Kimolo. All: Brognoli.
Arbitro: Paolo Zantedeschi di Verona (Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto e D’Amico di Lamezia Terme).
Marcatori: st 21’ Vasil (S), 47’ Escudero (S).
Ammoniti: Schiavino (S), Grieco (V), Belecco (S), Zaccone (S), Meloni (S), Vitiello (V).
Note: clima freddo, campo in buone condizioni. Circa 300 spettatori. Angoli: 6-11. Recupero: 0’ + 6’.
20° GIORNATA – GIRONE B SERIE D
Scanzorosciate – Virtus CGB 1-0, Casatese – Caldiero 1-1, CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE 0-0, Leon – Breno 3-1, Pavia – Oltrepò 0-0, VARESINA – SONDRIO 0-2, Villa Valle – Brusaporto 2-1, Vogherese – Real Calepina 1-2, Chievo – Milan Futuro 0-2.
Classifica
Caratese 42; Milan Futuro, Brusaporto, Chievo Verona 34; Villa Valle 33; Casatese 32; Virtus CBG 30; Caldiero 28; Leon, Breno 27; Castellanzese, Oltrepò (-1) 26; Real Calepina 24; Scanzorosciate 21; Varesina 17; Pavia 16; Sondrio 13; Vogherese (-2) 11.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.