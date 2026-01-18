Tonfo pesante per la Varesina: anche il Sondrio fa festa a Venegono Superiore

Un altro pomeriggio amaro per la Varesina, che cercava conferme e continuità dopo i recenti segnali di ripresa di inizio 2026 e invece si ritrova a commentare l’ennesimo risultato interno negativa. All’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore le fenici continuano a non riuscire a vincere e questa volta a festeggiare è la Nuova Sondrio, arrivata da fanalino di coda del Girone B e capace di colpire due volte nella ripresa con Vasil ed Escudero festeggiando così tre punti fondamentali per la corsa salvezza.

Un primo tempo di equilibrio

La squadra di mister Spilli si presentava alla sfida con il morale rinvigorito dal pareggio contro la capolista Folgore Caratese e dal successo esterno contro l’Oltrepò firmato da Sassi. Dopo l’equilibrio sostanziale nella prima ora di partita, il Sondrio è riuscito a trovare il vantaggio al 21′ con Vasil che con un bel destro a giro ha battuto Maddalon per il vantaggio ospite. Nel finale è stato Escudero a siglare il 2-0 con una punizione

Classifica difficile e analisi del momento

Questo risultato rappresenta un tonfo pesante per la Varesina, che resta invischiata nelle zone basse della classifica. Quella che doveva essere la partita della svolta si è trasformata in un passo indietro preoccupante, soprattutto per l’incapacità di sbloccarsi davanti al proprio pubblico. La strada per la salvezza resta in salita e richiede un immediato cambio di marcia, a partire dal prossimo impegno, per non vanificare quanto di buono costruito nelle prime due gare del 2026.

TABELLINO

Varesina – Nuova Sondrio 0-2 (0-0)

VARESINA (4-2-3-1): Maddalon; Grieco (29’ st Vitiello), Alari (14’ st Chiesa), Caverzasi, Testa (38’ st Miconi); Rosa, Andreoli; Sassi (27’ Larhrib), Franzoni (10’ st Guri), Baud Banaga; Manicone. A disposizione: Lorenzi, Grassi, Valisena, Martinoia. All: Spilli.

NUOVA SONDRIO (4-2-3-1): Uccelletti, Zingone, Schiavino, Ramirez, Donnarumma (31’ st Meloni); Belecco (14’ st Badje), Gaeta; Escudero, Marras (45’ st D’Alpaos), Vasil (36’ st Zaccone); Longo (41’ Kanta). A disposizione: Suarez, Cugola, De Angelis, Kimolo. All: Brognoli.

Arbitro: Paolo Zantedeschi di Verona (Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto e D’Amico di Lamezia Terme).

Marcatori: st 21’ Vasil (S), 47’ Escudero (S).

Ammoniti: Schiavino (S), Grieco (V), Belecco (S), Zaccone (S), Meloni (S), Vitiello (V).

Note: clima freddo, campo in buone condizioni. Circa 300 spettatori. Angoli: 6-11. Recupero: 0’ + 6’.

20° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Scanzorosciate – Virtus CGB 1-0, Casatese – Caldiero 1-1, CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE 0-0, Leon – Breno 3-1, Pavia – Oltrepò 0-0, VARESINA – SONDRIO 0-2, Villa Valle – Brusaporto 2-1, Vogherese – Real Calepina 1-2, Chievo – Milan Futuro 0-2.

Classifica

Caratese 42; Milan Futuro, Brusaporto, Chievo Verona 34; Villa Valle 33; Casatese 32; Virtus CBG 30; Caldiero 28; Leon, Breno 27; Castellanzese, Oltrepò (-1) 26; Real Calepina 24; Scanzorosciate 21; Varesina 17; Pavia 16; Sondrio 13; Vogherese (-2) 11.