Tradate accende il falò di Sant’Antonio: animali benedetti, bancarelle e fuoco in piazza Mercato

Domenica 25 gennaio torna l’appuntamento con la tradizione contadina: in programma il mercatino, il banco gastronomico, la benedizione degli animali e il grande falò

Il fuoco che unisce e riscalda la comunità: a Tradate domenica 25 gennaio si rinnova la tradizione del Falò di Sant’Antonio, con una giornata ricca di appuntamenti organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Tradate.

Il cuore dell’evento sarà come sempre piazza Mercato, dove fin dal mattino si potrà respirare un’atmosfera di festa, tra profumi di specialità locali e il calore delle usanze contadine.

Il programma prenderà il via alle 9 con l’apertura del mercatino “Gli ambulanti del Lago Maggiore”, tra bancarelle, prodotti tipici.

Alle 11.30 ci sarà la benedizione degli animali e dei trattori agricoli, come da tradizione legata alla figura di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali e del mondo contadino.

A mezzogiorno l’apertura del banco gastronomico, dove sarà possibile gustare piatti tipici e specialità stagionali.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17 ci sarà la distribuzione del pane benedetto e subito dopo, alle 17.30, l’attesissima accensione del falò, momento centrale della festa.

Durante tutto il pomeriggio non mancheranno intrattenimenti per bambini e famiglie.