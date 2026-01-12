Varese News

Trovato morto in casa un uomo di 57 anni in via dei Boderi a Varese

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica, un medico legale e personale della Squadra Mobile. Per chiarire con certezza le cause della morte il pubblico ministero ha disposto l’autopsia

È stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via dei Boderi, a Varese, un uomo italiano di 57 anni. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 9 gennaio, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura è intervenuta sul posto dopo una segnalazione.

Ipotesi malore, ma disposta l’autopsia

Secondo i primi rilievi, il decesso sembrerebbe risalire a circa 48 ore prima del ritrovamento e potrebbe essere stato causato da un malore. Tuttavia, per chiarire con certezza le cause della morte, il pubblico ministero di turno, il dottor Giangavino Contu, ha disposto l’autopsia.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica, un medico legale e personale della Squadra Mobile, che ha avviato le prime indagini. L’intervento rientra nell’ambito delle normali procedure di accertamento in caso di decesso in un’abitazione. Saranno gli esami medico-legali a stabilire con precisione la dinamica e le cause della morte dell’uomo.

Pubblicato il 12 Gennaio 2026
