Trovato morto in casa un uomo di 57 anni in via dei Boderi a Varese
Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica, un medico legale e personale della Squadra Mobile. Per chiarire con certezza le cause della morte il pubblico ministero ha disposto l’autopsia
È stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via dei Boderi, a Varese, un uomo italiano di 57 anni. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 9 gennaio, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura è intervenuta sul posto dopo una segnalazione.
Ipotesi malore, ma disposta l’autopsia
Secondo i primi rilievi, il decesso sembrerebbe risalire a circa 48 ore prima del ritrovamento e potrebbe essere stato causato da un malore. Tuttavia, per chiarire con certezza le cause della morte, il pubblico ministero di turno, il dottor Giangavino Contu, ha disposto l’autopsia.
Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica, un medico legale e personale della Squadra Mobile, che ha avviato le prime indagini. L’intervento rientra nell’ambito delle normali procedure di accertamento in caso di decesso in un’abitazione. Saranno gli esami medico-legali a stabilire con precisione la dinamica e le cause della morte dell’uomo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.