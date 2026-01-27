Varese News

Truffe bancarie e online: due donne raggirate con sms e falsi venditori, le indagini dei carabinieri di Verbania

Bonifici istantanei e raggiri digitali: indagini dei carabinieri portano all’identificazione dei responsabili

truffa anziana

Un semplice messaggio sul telefono, apparentemente inviato dalla propria banca, è stato l’innesco di una truffa che è costata a una donna migliaia di euro. L’SMS segnalava un pagamento sospetto e invitava a contattare il servizio clienti. Preoccupata, la vittima ha chiamato il numero indicato e, convinta di parlare con un operatore dell’istituto di credito, è stata guidata passo dopo passo in una procedura che l’ha portata a effettuare due bonifici istantanei per un totale di 9.742 euro. Un terzo bonifico, da 4.872 euro, è stato invece bloccato in tempo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e della banca.

Solo dopo la donna ha compreso di essere stata raggirata e ha sporto denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Premeno, Verbania, fornendo tutti i dettagli utili. Le indagini hanno consentito di bloccare i conti correnti destinatari delle somme e di identificare quattro presunti responsabili, tre uomini e una donna, domiciliati nel Napoletano.

Un secondo episodio ha coinvolto una donna del 1970 residente a Verbania, vittima di una truffa online. Dopo aver pubblicato un annuncio per la ricerca di un pezzo di ricambio per il camper, è stata contattata da un sedicente venditore che le ha inviato fotografie dell’oggetto. Per concludere l’acquisto, la vittima ha effettuato due bonifici istantanei, prima da 40 euro e poi da 265 euro, per presunte spese aggiuntive. La merce non è mai arrivata e il venditore è diventato irreperibile. La denuncia ha permesso ai carabinieri di risalire a un 30enne residente nel Cosentino, deferito all’autorità giudiziaria.

I militari ribadiscono l’importanza della prevenzione: diffidare di messaggi allarmistici, non cliccare su link sospetti, non effettuare bonifici istantanei su richiesta telefonica e segnalare immediatamente ogni dubbio. La rapidità della denuncia resta uno strumento decisivo per limitare i danni e individuare i responsabili.

Pubblicato il 27 Gennaio 2026
