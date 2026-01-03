Varese si prepara per l’arrivo della fiaccola olimpica
Mercoledì 14 gennaio Varese ospita il tour della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 con un evento che partirà dal palaghiaccio per concludersi ai Giardini Estensi
Varese si prepara a vivere un momento storico con l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Mercoledì 14 gennaio 2026, la città sarà il cuore pulsante delle celebrazioni nazionali con “Il Viaggio della Fiamma”, un evento che trasformerà le vie del centro in un palcoscenico a cielo aperto per festeggiare l’avvicinamento ai Giochi Invernali.
Lo spettacolo sul ghiaccio e la partenza
Il programma delle celebrazioni inizierà ufficialmente all’Acinque Ice Arena. I cancelli del palaghiaccio di via Albani apriranno alle ore 16:45 per accogliere il pubblico, in vista dello spettacolo in pista curato dalle società sportive del territorio che avrà inizio alle 17:00. Per assistere alle esibizioni all’interno dell’Arena è necessario accreditarsi tramite un modulo online dedicato a singoli, scuole e gruppi sportivi.
Il momento solenne scatterà alle ore 18:40, quando la Fiamma, dopo aver solcato la pista di ghiaccio, passerà nelle mani del primo tedoforo per dare inizio alla staffetta cittadina verso il centro storico.
Il braciere ai Giardini Estensi
Il percorso della staffetta si concluderà intorno alle ore 19:15 con l’ingresso nel Villaggio della Fiamma Olimpica, allestito presso i Giardini Estensi. Qui, l’ultimo tedoforo avrà il compito di accendere il Braciere Olimpico, dando il via alla celebrazione finale che chiuderà la giornata varesina.
Tutti i dettagli operativi, inclusi il percorso esatto dei tedofori e le misure di sicurezza, verranno presentati giovedì 8 gennaio alle ore 11:00 durante una conferenza stampa presso la Sala Neoclassica di Villa Recalcati. L’evento è frutto della collaborazione tra Varese Sport Commission for “Winter Games”, Comune, Provincia e Camera di Commercio di Varese.
