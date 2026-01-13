Varese a cinque cerchi: programma, orari e percorso della Fiamma Olimpica in città

Il giorno “olimpico” di Varese è alle porte: mercoledì 14 gennaio la Fiaccola simbolo dello sport mondiale arriverà in città e sarà portata prima al palaghiaccio di via Albani e poi, grazie ai tedofori, ai Giardini Estensi dove servirà ad accendere il Braciere. VareseNews racconterà la giornata con un liveblog già a disposizione dei lettori, ma in questo articolo riassumiamo le informazioni principali.

PRIMA DI VARESE

La 38a tappa della fiaccola olimpica in Italia prenderà il via da Borgomanero alle 9,19 e toccherà le località piemontesi di Gozzano, Verbania, Baveno, Stresa e Arona. A trasportarla in Lombardia sarà l’antico piroscafo “Piemonte”, fresco di restauro.

AL PALAGHIACCIO

La fiamma olimpica giungerà a Varese e sarà portata nell’impianto simbolo degli sport invernali cittadini, il palaghiaccio “Acinque Ice Arena” di via Albani. All’interno è previsto uno spettacolo con gli atleti delle sette società che utilizzano abitualmente la struttura: lo show è dedicato alle discipline praticate a Varese (pattinaggio di figura, sincronizzato, hockey, curling). La cerimonia inizierà intorno alle 17-17,15 mentre alle 17,30 sono previsti i discorsi delle autorità. La fiaccola invece dovrebbe arrivare verso le 18,15 e passerà tra le mani di 20 “tedofori pattinatori”. Alle 18,40 la partenza del corteo cittadino. L’accesso agli spalti al palaghiaccio è gratuito ma è già tutto esaurito (i posti andavano prenotati) da tempo.

ATTRAVERSO VARESE

Il percorso dei 17 tedofori a piedi si snoderà per le vie che collegano il palaghiaccio ai Giardini Estensi: la partenza come detto sarà alle 18,40. Da via Albani e viale Ippodromo il corteo procederà per viale Aguggiari che sarà percorso in direzione del centro cittadino. Una volta in Piazza Beccaria si svolterà nella zona pedonale per via Cattaneo, piazza Carducci, Corso Matteotti. Poi alla Basilica di San Vittore, in via Marconi e in piazza Montegrappa da cui la fiaccola passerà due volte. E’ stato infatti previsto un “anello” tra corso Moro, via Vittorio Veneto, via Orrigoni, via Medaglie d’Oro, piazza Repubblica e via Volta per tornare di nuovo in Montegrappa. E da lì in via Sacco con l’ingresso ai Giardini Estensi. Tre i punti in cui sono previsti momenti collaterali: l’esibizione del Gruppo Bosino a San Vittore, la Banda di Capolago in via Marconi e la Fanfara dei Bersaglieri che accompagnerà il corte in piazza Repubblica.

DENTRO AI GIARDINI

L’ultimo tedoforo sarà il leggendario portiere di hockey Jim Corsi, “bandiera” dei Mastini giunto appositamente dal Nord America. Sarà lui ad arrivare intorno alle 19,05 e ad accendere il braciere olimpico posto ai Giardini.

Il villaggio dei Giardini però aprirà molto prima: sarà attivo dalle 17 con una narrativa dedicata alla Fiaccola Olimpica e la spiegazione del viaggio della Fiamma. Saranno anche distribuiti i gadget offerti dagli sponsor, che sono Coca Cola ed Eni. L’ingresso è libero e aperto a tutti per una festa di sport che si ripete dopo vent’anni: il 30 gennaio 2006 infatti il fuoco di Olimpia fece tappa a Varese diretto a Torino. Quella notte l’ultima tedofora fu Manuela Zanchi, oro nella pallanuoto ad Atene e trascinatrice della VON in Serie A.