A Varese la fanfara dei bersaglieri di Lonate accompagna la fiaccola olimpica

La "Tramonti-Crosta", apprezzata formazione musicale in divisa, sarà protagonista mercoledì nel tratto più centrale del passaggio nella Città Giardino

fanfara bersaglieri tramonti crosta lonate pozzolo

La città di Varese si prepara ad accogliere il passaggio della fiaccola olimpica. E ad accompagnare i tedofori lungo il percorso, nel tratto tra piazza Repubblica e Palazzo Estense, sarà la Fanfara dei Bersaglieri “Nino Tramonti – Mario Crosta” di Lonate Pozzolo, formazione storica e di grande prestigio musicale.

Il gruppo, composto da una trentina di elementi, accompagnerà il passaggio “di corsa”, come vuole la tradizione dei bersaglieri. E naturalmente lo farà suonando

Fondata alla fine del 1966 e ufficialmente debut­tante alla primavera del 1967 in occasione del Raduno Nazionale di Ravenna, la “Tramonti-Crosta” ha costruito negli anni un curriculum internazionale di rilievo.

Il passaggio della fiaccola olimpica rappresenta il primo impegno ufficiale del 2026 per la formazione lonatese, che prosegue così una lunga tradizione di partecipazioni ad eventi di rilievo.

Dalle strade di Varese ai grandi palcoscenici del mondo

Nel corso della sua storia, la fanfara ha portato la sua musica ben oltre i confini nazionali, calcando palcoscenici e scenari internazionali di grande richiamo. Uno degli episodi più memorabili risale al 1986, quando la formazione si è esibita a New York per i festeggiamenti del Columbus Day, sfilando lungo la celebre 5th Avenue con accoglienze calorose da parte delle comunità italiane di Brooklyn, Little Italy, Yonkers e Westchester.

Questa esperienza negli Stati Uniti si inserisce in un percorso che ha visto la fanfara esibirsi anche in Giappone, in occasione delle giornate italiane all’Expo di Tsukuba, e in numerose città europee durante festival internazionali e parate di bande militari.

L’ultimo impegno all’estero solo poche settimane fa, in Francia, nella millenaria fiera di Foires d’Orval.

Un calendario ricco di appuntamenti

Dopo il passaggio della fiaccola olimpica, il calendario delle attività – ancora provvisorio – proseguirà con importanti eventi già confermati: l’11 e 12 aprile la fanfara sarà a Goito, in occasione della celebrazione bersaglieresca in ricordo della battaglia risorgimentale.

Il 25 aprile proseguirà con le celebrazioni della Festa della Liberazione, mentre il 30 e 31 maggio sarà a Lignano Sabbiadoro, per il Raduno Nazionale dei Bersaglieri.

Pubblicato il 12 Gennaio 2026
