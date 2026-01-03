Varesina all’esame Folgore Caratese, la Castellanzese chiede strada al Breno

Tra domenica 4 e martedì 6 gennaio verranno disputate le gare del Girone B di Serie D valide per la diciottesima giornata. La Castellanzese scenderà in campo domenica alle 14.30 affrontando il Breno, mentre la Varesina, due giorni dopo alla stessa ora, se la vedrà con la capolista Folgore Caratese.

VARESINA – FOLGORE CARATESE

La Varesina inizia il nuovo anno con una difficile sfida casalinga, perchè all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore la squadra di mister Marco Spilli affronterà la capolista Folgore Caratese. I rossoblù arrivano da un anno molto complicato caratterizzato da una prima metà di campionato molto difficile, con appena 13 punti raccolti e il terzultimo posto in classifica, condiviso con la Vogherese. La zona salvezza diretta dista 8 punti, quindi è necessaria una svolta imminente sul piano dei risultati. Dall’altra parte arriva la squadra allenata da mister Nicola Belmonte, che si è laureata Campione d’Inverno chiudendo il girone d’andata con 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) con un vantaggio di 3 punti sul Chievo Verona. I biancoblù sono guidati dall’esperienza del difensore Luca Caldirola e del trequartista Luca Tremolada, quest’ultimo protagonista con 6 reti in 13 presenze. Anche la squadra ospite è chiamata a tornare a vincere dopo il pareggio sorprendente rimediato in casa della Nuova Sondrio. Tra le due formazioni ci sono 13 precedenti: il bilancio sorride alla Folgore che si è imposta per 5 volte contro le 4 della Varesina, inoltre si sono verificati 4 pareggi. Nella gara di andata prevalse la Caratese per 2-1.

CASTELLANZESE – BRENO

I neroverdi tornano in campo con l’obiettivo di iniziare il nuovo anno e il girone di ritorno nel solco della vittoria per 3-1 sulla Virtus Ciserano Bergamo, ottenuta davanti al proprio pubblico nell’ultimo turno. I ragazzi di mister Del Prato vogliono aprire il girone di ritorno nel migliore dei modi, andando a caccia di un’altra affermazione casalinga per cercare di dare continuità a quanto di buono è stato fatto nelle prime diciassette partite di campionato, cercando di raggiungere il prima possibile la quota salvezza per poi cercare di togliersi qualche sfizio. Nel frattempo la rosa è stata impreziosita dall’arrivo del portiere Andrea Giroletti, ultimo innesto voluto dal presidente Affetti prima della pausa natalizia. Domenica al “Giovanni Provasi” l’avversario sarà il Breno di mister Davide Bersi, distante tre punti dalla Castellanzese dopo i 21 raccolti all’andata. I granata arrivano dalla pesante sconfitta esterna per 4-0 contro il Villa Valle, ma restano una squadra prolifica con 24 gol segnati. Occhi puntati su Marco Castelli, classe 1997, autore di 7 reti e sempre protagonista con 16 presenze. I cinque precedenti parlano di grande equilibrio: cinque pareggi, di cui tre per 1-1, uno per 2-2 e uno 0-0 nella gara d’andata

18° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Casatese – Virtus CBG, CASTELLANZESE – BRENO, Leon – Milan Futuro, Scanzorosciate – Chievo, Vogherese – Oltrepò, Brusaporto – Sondrio, Pavia – Caldiero, VARESINA – FOLGORE CARATESE, Villa Valle – Real Calepina.

CLASSIFICA

Caratese 35, Chievo 32, Brusaporto 31, Casatese 30, Villa valle 29, Milan Futuro 28, CASTELLANZESE, Leon e Virtus CGB 24, Caldiero 23, Oltrepò(-1) 22, Breno 21, Real Calepina e Scanzorosciate 17, VARESINA e Vogherese 13, pavia 12, Sondrio 11.