Vigili del fuoco al polo scolastico di via Bertolone a Varese: ma è un falso allarme

Falso allarme questa mattina, mercoledì 28 gennaio, in via Bertolone nel quartiere scolastico che unisce l’Itet Daverio e l’istituto Einaudi.

L’allarme è suonato una prima volta poco dopo mezzogiorno: è scattata la procedura di emergenza e gli studenti sono usciti dalle aule. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che, dopo il controllo, hanno escluso la presenza di pericoli.

Un secondo allarme è suonato di nuovo alle 13 ma si è accertato subito che si trattava ancora di una falsa emergenza.

Secondo una ricostruzione l’allarme è suonato per il fumo di una sigaretta gettata maldestramente in un cestino. Non si sa, in quale dei due istituti superiori sia stato fatta suonare la sirena.