Vigili del fuoco al polo scolastico di via Bertolone a Varese: ma è un falso allarme

L'allarme è suonato poco dopo mezzogiorno nello stabile che ospita sia l'Itet Daverio Casula sia l'Istituto Einaudi

istituto Einaudi

Falso allarme questa mattina, mercoledì 28 gennaio, in via Bertolone nel quartiere scolastico che unisce l’Itet Daverio e l’istituto Einaudi.

L’allarme è suonato una prima volta poco dopo mezzogiorno: è scattata la procedura di emergenza e gli studenti sono usciti dalle aule. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che, dopo il controllo, hanno escluso la presenza di pericoli.
Un secondo allarme è suonato di nuovo alle 13 ma si è accertato subito che si trattava ancora di una falsa emergenza.

Secondo una ricostruzione l’allarme è suonato per  il fumo di una sigaretta gettata maldestramente in un cestino. Non si sa, in quale dei due istituti superiori sia stato fatta suonare la sirena.

Pubblicato il 28 Gennaio 2026
