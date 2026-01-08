Varese News

Vinyasa Yoga con Varese Corsi: movimento e respiro si incontrano in un unico corso

Dodici lezioni da giovedì 21 gennaio dalle 19:00 alle 20:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Praticare Vinyasa significa lasciarsi guidare da sequenze fluide in cui ogni gesto è sincronizzato con il respiro, creando un ritmo continuo che aiuta a liberare tensioni, sviluppare energia e ritrovare equilibrio. 

Con Varese Corsi prende il via un corso pensato per chi desidera un’attività fisica completa, capace di unire allenamento e benessere interiore.
Da mercoledì 21 gennaio dalle 19:00 alle 20:00, alla palestra della Scuola Elementare San Giovanni Bosco prenderà il via “Vinyasa Yoga“, con ben dodici lezioni guidate da Tiziana De Virgilio.

Durante il corso i partecipanti seguiranno sequenze dinamiche che favoriscono forza, resistenza e flessibilità, migliorando al tempo stesso coordinazione ed equilibrio. Il flusso continuo delle asana, accompagnato da una respirazione consapevole, diventa anche uno strumento efficace per ridurre stress e ansia, portando a una sensazione di calma profonda e duratura.

Il corso è aperto a persone di tutte le età e livelli di preparazione, senza necessità di esperienza pregressa. Eventuali materiali necessari, come tappetino personale e mattoncini da yoga, verranno indicati dall’insegnante durante la prima lezione e saranno a carico del corsista. 

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Pubblicato il 08 Gennaio 2026
