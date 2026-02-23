A Biandronno giornata ecologica e inaugurazione della sede della Protezione Civile a Villa Borghi

Biandronno ha vissuto una domenica intensa, tra impegno civico e momenti istituzionali. La tradizionale giornata ecologica ha riportato cittadini e volontari lungo strade, sentieri, boschi e sulle sponde del lago per restituire decoro al territorio, mentre a Villa Borghi è stata inaugurata la nuova sede della Protezione Civile, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali.

Raccolti molti rifiuti tra strade, lago e boschi

La mattinata si è aperta con la giornata che da anni coinvolge associazioni, volontari e semplici cittadini in un’azione concreta di cura dell’ambiente. Anche quest’anno la quantità di rifiuti raccolti è stata significativa.

Un dato che invita a riflettere sull’attenzione verso gli spazi comuni, ma che allo stesso tempo rende ancora più prezioso il contributo di chi ha scelto di dedicare tempo ed energie al paese. Sacchi alla mano, i partecipanti hanno ripulito strade, aree verdi, tratti di bosco e la zona del lago, riportando ordine e bellezza in diversi punti del territorio.

Un impegno che non si esaurisce in una sola giornata, ma che rappresenta un segnale forte di responsabilità condivisa.

A Villa Borghi la nuova sede della Protezione Civile

Al termine della mattinata, l’attenzione si è spostata a Villa Borghi per un momento istituzionale particolarmente significativo: l’inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile di Biandronno.

Alla cerimonia erano presenti il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, il sindaco di Gavirate Massimo Parola, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani e i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi.

La Protezione Civile di Biandronno collabora da anni con quella di Gavirate, una sinergia che negli interventi sul territorio si traduce in spirito di servizio e attenzione verso la comunità. La nuova sede rappresenta un punto di riferimento stabile per i volontari e un investimento importante in termini di organizzazione e operatività.

Un tocco culturale tra arte e tradizione

La giornata ha avuto anche un momento culturale. Gli ospiti hanno potuto visitare Villa Borghi, arricchita dall’esposizione del Bianco Lombardo del maestro Pedretti e dai suggestivi Burattini di Niemen, che hanno aggiunto un ulteriore elemento di interesse all’evento.

Non sono mancati i ringraziamenti rivolti a volontari, cittadini, associazioni, organizzatori e alle istituzioni presenti. Un grazie particolare è stato espresso alla Pro Loco di Biandronno per la collaborazione nell’organizzazione.

La Giornata Ecologica tornerà anche nei prossimi mesi: la cura del territorio, a Biandronno, non è soltanto un appuntamento annuale, ma un impegno costante che coinvolge l’intera comunità.