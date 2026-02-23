A Biandronno “I Promessi Sposi” protagonisti degli incontri di Quaresima alla Biblioteca Don Luigi Sacchi

La Biblioteca Don Luigi Sacchi della Comunità Pastorale San Martino – che riunisce le parrocchie di Biandronno, Cassinetta, Travedona e Monate – propone un ciclo di incontri di Quaresima dal titolo “I Promessi Sposi, il romanzo della misericordia”. La rassegna si svolge a Biandronno con tre appuntamenti serali pensati come occasione di riflessione e approfondimento spirituale.

Gli incontri si tengono alle 20.45 e accompagnano i partecipanti in un percorso che attraversa alcune delle pagine più intense del romanzo manzoniano, mettendo al centro il tema della misericordia.

Tre tappe tra coraggio, conversione e perdono

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 25 febbraio con la serata dal titolo “Il coraggio uno non se lo può dare”, dedicata alle figure di Don Abbondio e Renzo. Un confronto che invita a riflettere sul tema della paura e della responsabilità personale.

Si prosegue mercoledì 11 marzo con “Cosa c’è di allegro in questo maledetto paese?”, incentrato sull’Innominato e sul cardinale Federico, momento centrale del romanzo che racconta il dramma della coscienza e la possibilità del cambiamento.

L’ultimo incontro è fissato per mercoledì 25 marzo con “Saprai di averlo perdonato davvero, quando non avrai più nulla da perdonare”, dedicato al gesto di perdono di Renzo nei confronti di don Rodrigo, snodo conclusivo che apre alla riconciliazione.

Musica, immagini e le riflessioni di Franco Nembrini

Ogni serata prevede un momento iniziale di preghiera, seguito da una breve introduzione con musica e immagini. Cuore dell’incontro saranno le riflessioni in video del professor Franco Nembrini, studioso e divulgatore, che accompagnerà il pubblico nella lettura dei brani scelti.

L’iniziativa si inserisce nel cammino quaresimale della Comunità Pastorale e intende offrire uno spazio di ascolto e meditazione, aperto a tutti, attraverso uno dei testi fondamentali della letteratura italiana.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Don Luigi Sacchi e alle parrocchie della Comunità Pastorale San Martino.