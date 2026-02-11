A Buguggiate il Carnevale guarda a Milano Cortina: domenica la sfilata “No Frost”
Un pomeriggio di festa per tutta la comunità con corteo in maschera, merenda in oratorio e premiazione finale ispirata alle discipline sulla neve e sul ghiaccio
A Buguggiate il Carnevale 2026 si veste di ghiaccio e neve con “No Frost”, un’edizione interamente dedicata agli sport invernali, protagonisti anche sulla scena internazionale con le Olimpiadi di Milano Cortina. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio, con la tradizionale sfilata in maschera che animerà le vie del paese a partire dalle 14.30.
Il ritrovo è fissato al Parco di via Trieste, punto di partenza del corteo che si snoderà fino all’oratorio, dove la festa proseguirà tra merenda condivisa e premiazione della maschera più bella.
Il tema scelto per il 2026 richiama l’atmosfera delle discipline invernali: sciatori, pattinatori, bob, slittini e campioni del ghiaccio potranno diventare fonte di ispirazione per grandi e piccoli.
Il corteo attraverserà il paese per raggiungere l’Oratorio San Giovanni Bosco, cuore dell’iniziativa, dove si terrà il momento conviviale con la merenda per i partecipanti.
Spazio poi alla premiazione della maschera più bella, appuntamento atteso soprattutto dai più piccoli.
L’evento è organizzato dall’Oratorio San Giovanni Bosco, con il patrocinio del Comune di Buguggiate e il supporto della Pro Loco Buguggiate.
