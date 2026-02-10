A Carnago le nuove giostre al parco grazie a una raccolta fondi nel ricordo di Marco Ficarra
Grazie alla generosità di chi ha partecipato, il progetto è diventato realtà: nel parco sono state installate nuove giostre dedicate ai più piccoli
«Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». La frase di Antoine de Saint-Exupéry racchiude il senso più profondo di un’iniziativa nata da un dolore improvviso e trasformata in un gesto concreto di cura e futuro.
Marco Ficarra è scomparso il 26 marzo 2024, a soli 37 anni. Una perdita improvvisa, senza preavviso, che ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia e in chi lo ha conosciuto. Marco era una persona semplice, capace però di generare un bene silenzioso e autentico. Aveva un legame speciale con i bambini: amava portarli nei parchi, organizzare uscite, inventare giochi, condividere tempo e risate. Dove c’erano bambini, c’era anche lui.
Proprio da questo tratto così distintivo della sua personalità è nata l’idea delle sorelle e dei familiari: trasformare il ricordo di Marco in qualcosa che continuasse a vivere nella quotidianità della comunità. È così che ha preso forma una raccolta fondi, sostenuta da tante persone, con l’obiettivo di donare nuove attrezzature ludiche al parco di Cairate. Si trova in Via Giovanni Pascoli a Carnago.
Grazie alla generosità di chi ha partecipato, il progetto è diventato realtà: nel parco sono state installate nuove giostre dedicate ai più piccoli, uno spazio pensato per i bambini da 0 a 6 anni, dove il gioco diventa occasione di crescita, incontro e spensieratezza. Un luogo che oggi racconta una storia di memoria condivisa e di bene che si trasforma in futuro. In occasione dell’installazione della targa commemorativa, si terrà l’inaugurazione ufficiale.
