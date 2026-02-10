A Carnago crescono i “giovani esploratori” con il Gruppo di Cammino

A piedi nella natura alla scoperta del mondo: il Gruppo di Cammino Carnaghese “San Martino” (GCC) ha dato vita a una sorta di “vivaio” creando la “Giovane Ciurma di GCC” guidata dalla walking leader Maria Vivido, per coinvolgere bambine e bambini in una attività all’aria aperta prevista per sabato 28 febbraio.

In quella data, a partire dalle 10,30, è prevista la seconda uscita collettiva con il ritrovo fissato sul piazzale della chiesa di Rovate, frazione di Carnago. L’esplorazione sarà diretta verso Cascina Ludmilla dove i giovani partecipanti potranno ammirare da vicino gli animali allevati in quella zona. I bimbi dovranno essere accompagnati da un tutore adulto. La passeggiata si terrà anche in caso di pioggia leggera ma in quel caso sarà necessario munirsi di ombrellino e stivaletti.

I giovani partecipanti riceveranno un attestato di presenza che arricchirà la collezione “Avventure GCC”; dopo l’uscita bimbe e bimbi sono invitati a inviare al Gruppo Cammino Carnaghese un disegno che descriva e rispecchi l’avventura vissuta in compagnia, arricchito da una dedica. I lavori saranno quindi pubblicati dal GCC.