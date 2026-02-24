A Cavaria con Premezzo un incontro sulle ragioni del “No” alla riforma costituzionale della giustizia

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulle modifiche alla Costituzione in materia di giustizia, a Cavaria con Premezzo è in programma un momento di confronto aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle ore 21 all’ex sala consiliare di via Scipione Ronchetti 324. L’iniziativa si presenta come un dialogo pubblico per approfondire le ragioni del “No” alla riforma, definita dai promotori “inutile, costosa e pericolosa”.

A intervenire saranno Francesco Anello, magistrato, e Luca Carignola, avvocato. A moderare l’incontro sarà Gianmario Mercante. L’evento è promosso da realtà impegnate nella campagna referendaria, tra cui il Comitato “Avvocati per il No” e altre associazioni che sostengono il voto contrario al quesito costituzionale.

Il referendum del 22 e 23 marzo chiamerà gli elettori a esprimersi sulle modifiche costituzionali riguardanti l’ordinamento della giustizia. Si tratta di un passaggio delicato che interviene su equilibri istituzionali e assetti previsti dalla Carta, tema che sta animando il dibattito politico e giuridico a livello nazionale.

L’ingresso è libero.