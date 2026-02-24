A Cavaria con Premezzo un incontro sulle ragioni del “No” alla riforma costituzionale della giustizia
Appuntamento all’ex sala consiliare di via Scipione Ronchetti 324
In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulle modifiche alla Costituzione in materia di giustizia, a Cavaria con Premezzo è in programma un momento di confronto aperto alla cittadinanza.
L’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle ore 21 all’ex sala consiliare di via Scipione Ronchetti 324. L’iniziativa si presenta come un dialogo pubblico per approfondire le ragioni del “No” alla riforma, definita dai promotori “inutile, costosa e pericolosa”.
A intervenire saranno Francesco Anello, magistrato, e Luca Carignola, avvocato. A moderare l’incontro sarà Gianmario Mercante. L’evento è promosso da realtà impegnate nella campagna referendaria, tra cui il Comitato “Avvocati per il No” e altre associazioni che sostengono il voto contrario al quesito costituzionale.
Il referendum del 22 e 23 marzo chiamerà gli elettori a esprimersi sulle modifiche costituzionali riguardanti l’ordinamento della giustizia. Si tratta di un passaggio delicato che interviene su equilibri istituzionali e assetti previsti dalla Carta, tema che sta animando il dibattito politico e giuridico a livello nazionale.
L’ingresso è libero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.