A Cuveglio nasce la Consulta Giovanile: nuove generazioni protagoniste del cambiamento

Si è svolta a Cuveglio la prima assemblea della Consulta Giovanile, che ha segnato l’avvio ufficiale di questo nuovo organismo di partecipazione promosso dall’Amministrazione comunale.

All’incontro hanno partecipato circa 20 giovani tra i 16 e i 35 anni, che hanno accolto con entusiasmo l’invito a costituire un gruppo strutturato e attivo all’interno della vita comunale.

Nel corso dell’assemblea sono stati eletti il direttivo, composto da Selene Crisafio, Riccardo Davoli, Lisa Vincenzi, Silvia Elena Sette, Christian Brianza e Sergio Bardelli, e la Presidente Marta De Tomasi, che commenta così la sua elezione: “Ringrazio tutti per la fiducia: è una responsabilità che sento forte e che spero di onorare al meglio. La ricchezza e la vivacità delle proposte emerse durante l’assemblea mi hanno confermato che esistono idee, energie e strade nuove che vale davvero la pena percorrere per il nostro Comune. Lavorerò con impegno e spirito di squadra, per dare forma a queste visioni e renderle realtà, insieme alle mie compagne e ai miei compagni di avventura.”

La Consulta Giovanile nasce con l’obiettivo di essere un soggetto protagonista, non solo un luogo di confronto ma uno spazio capace di elaborare proposte, idee e iniziative, diventando un interlocutore stabile e un vero attore del tessuto sociale e culturale di Cuveglio.

Il consigliere Riccardo Vincenzi e l’assessora Irene Bardelli, che hanno seguito da vicino la nascita del progetto, commentano: «La risposta che abbiamo ricevuto ci ha sinceramente colpiti: una partecipazione numerosa e motivata che conferma la validità del percorso intrapreso di riportare a Cuveglio la Consulta giovanile. È il segnale che un metodo di comunicazione diretto, fatto di ascolto e di contatto personale, ha funzionato. Ringraziamo tutti i ragazzi presenti per l’entusiasmo dimostrato e crediamo che questo percorso possa crescere ancora, valutando in futuro anche un’apertura ai giovani dei comuni limitrofi che desiderino partecipare.»

Anche il Sindaco Giorgio Piccolo ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa: «L’Amministrazione Comunale crede fortemente nei giovani e nel loro ruolo attivo all’interno della comunità di Cuveglio.La Consulta Giovanile rappresenta una visione ed un impegno concreto, non solo di ascolto, ma teso alla condivisione e, ove possibile, di progettazione partecipata.Ringrazio sentitamente tutti i giovani che hanno voluto prendere parte a questa prima fase di lavori e formulo un sincero e profondo augurio di buon lavoro alla Presidente eletta ed a tutto il direttivo della Consulta per l’impegno che li attende.»