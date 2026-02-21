A MalpensaFiere è tronata Expo Machieraldo: la fiera della ferramenta tra business e spettacolo con Giuseppe Cruciani
Il 21 e 22 febbraio 2026 la manifestazione dedicata a ferramenta, edilizia e fai da te propone aree immersive, workshop certificati e offerte esclusive riservate agli operatori
Expo Machieraldo torna a MalpensaFiere con una veste rinnovata ma con la stessa energia di sempre. Il 21 e 22 febbraio 2026 la manifestazione dedicata esclusivamente ai professionisti del settore ferramenta, utensileria, edilizia, fai da te, colore, sicurezza e casalinghi occuperà i tre padiglioni del polo fieristico di Busto Arsizio per un weekend all’insegna di business, formazione e intrattenimento
Giunta alla nona edizione, l’iniziativa propone un percorso espositivo completamente ripensato, con aree immersive e ambientazioni rinnovate per valorizzare al massimo aziende partner, novità di prodotto e offerte promozionali valide solo nei due giorni di evento
Formazione in primo piano
Grande spazio sarà dedicato all’aggiornamento professionale. In programma workshop con Fulvio Pagliarini e Valentina Turchetti (stand Puntofer n.27, Padiglione 1), entrambi con rilascio di attestato di partecipazione, oltre a un corso di affilatura coltelli e forbici in partnership con Fazzini (walking area Padiglione 2), anch’esso certificato
«Pensiamo che per far crescere il mercato sia importante dare spazio alla formazione e per questo, per la prima volta alla nostra kermesse, faremo salire in cattedra alcuni professionisti» – Michele Raselli, amministratore delegato di Machieraldo Gustavo SpA – «Consulenza gratuita anche sull’utilizzo dei network a scopo commerciale usando le piattaforme social per fornire ai presenti spunti per catturare il cliente e incrementare il fatturato»
Quando il business incontra lo spettacolo
Non solo affari. Sabato sera i riflettori saranno puntati sul talk show con Giuseppe Cruciani, ideatore e conduttore de “La Zanzara” di Radio24, affiancato da Maurizio Scandurra. Con loro anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero
Domenica spazio al “Super Quiz”, giochi a tema ferramenta in modalità memory, e alla presenza di Diletta Leotta, ambassador ospite di U-Power
Previsti anche gadget per i dettaglianti registrati, tra cui la giacca Black Carbon Spock e le scarpe Urban Heston di U-Power
Accoglienza e ingresso gratuito
Come da tradizione, non mancheranno aree ristoro gratuite e momenti conviviali. L’ingresso è gratuito ma riservato ai punti vendita del settore muniti di Partita IVA.
Expo Machieraldo 2026 si tiene: Sabato 21 febbraio, dalle 14.30 alle 19.30; Domenica 22 febbraio, dalle 9.00 alle 17.00.
