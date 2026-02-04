A Monvalle un nuovo minimarket rilancia il piccolo commercio
Il negozio di alimentari e beni di prima necessità di Alessandro Curaggi si trova in via Madre Teresa di Calcutta, «Lontano dai grandi supermercati, ma vicino alle persone»
Un nuovo negozio ha riacceso a Monvalle quell’atmosfera genuina fatta di vicinanza, di persone che si conoscono per nome e di parole scambiate al bancone, che da sempre caratterizza i piccoli paesi. Si tratta del minimarket Ortobello di Alessandro Curaggi: un’attività dedicata alla vendita di alimentari e prodotti di prima necessità, che sabato 31 gennaio ha aperto le porte ai suoi primi clienti.
L’idea di avviare un’attività di minimarket è nata quasi per caso, quando Alessandro Curaggi ha notato il locale che oggi ospita Ortobello.
L’imprenditore, che ha avuto esperienze al timone di un’azienda nel settore edile, ha lavorato per anni anche nel commercio, «Grazie a questa esperienza – spiega Curaggi – ho sviluppato una particolare attenzione al rapporto con i clienti. La stessa cura mi ha portato ad aprire un negozio per le necessità di tutti i giorni».
Il centro di Monvalle è piccolo ma vivace: il minimarket si trova vicino alla provinciale, nei pressi della pista ciclabile e di un campeggio frequentato soprattutto da turisti stranieri. I supermercati più vicini sono piuttosto distanti: nell’era dominata dalla grande distribuzione Curaggi afferma di aver scelto «una posizione lontana dai grandi colossi ma facilmente raggiungibile anche dai centri limitrofi».
La popolazione ha accolto l’iniziativa con curiosità, con una prima giornata di apertura promettente.
