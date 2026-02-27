A Somma FdI candida Daniele Consonni a sindaco e rompe con la coalizione

Fratelli d’Italia rompe gli indugi e annuncia ufficialmente il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative a Somma Lombardo: sarà Daniele Consonni, presidente del circolo cittadino. La decisione arriva al termine di un confronto acceso all’interno del tavolo del centrodestra, che nelle ultime settimane ha visto emergere tensioni e posizioni divergenti.

Il nodo del candidato nel centrodestra

Il Direttivo cittadino di Fratelli d’Italia ha spiegato di aver scelto finora di non rispondere alle provocazioni, ma di intervenire ora «per fare chiarezza sulle dinamiche che stanno caratterizzando il tavolo della coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative».

Secondo il partito, fin dall’inizio del confronto era stata ribadita la volontà che fosse Fratelli d’Italia a esprimere la figura del candidato sindaco, non solo in quanto primo partito della maggioranza di governo a livello nazionale, ma anche alla luce degli «undici anni di lavoro incessante, concreto e coraggioso» svolti sul territorio.

In una prima fase era stato indicato il nome di Manuela Scidurlo, attuale capogruppo in Consiglio comunale, ritenuta figura capace di incarnare l’identità del partito e di rappresentare «una proposta di vera discontinuità» per la città.

Le critiche agli alleati

La proposta, spiegano dal Direttivo, si sarebbe però scontrata con «un muro di pregiudiziali». Le altre forze della coalizione, sempre secondo quanto riportato nella nota, si sarebbero presentate al confronto con accordi già definiti, chiedendo a Fratelli d’Italia una ratifica senza possibilità di incidere sulla visione politica e sulla futura composizione della giunta.

Tra le motivazioni contestate, il suggerimento di attendere altri cinque anni, il richiamo alla scelta di correre da soli nel 2020 e la valutazione che il profilo di Piero Cesare Iametti potesse intercettare voti anche nell’elettorato di sinistra. Fratelli d’Italia ribadisce di non condividere questa impostazione e afferma che il nome di Iametti «non riflette la nostra visione di città».

Nel comunicato si fa anche riferimento a «manovre poco trasparenti» e a tentativi di scavalcare il direttivo cittadino, rivendicando il radicamento costruito in oltre un decennio di attività politica.

La candidatura di Consonni

Il partito precisa inoltre che «Barcaro è libero di candidarsi in qualsiasi lista della coalizione» e che Fratelli d’Italia non pone veti personali, ma non è disposta a sostenere «scelte calate dall’alto che ignorino il merito e il lavoro svolto».

Da qui la decisione di proporre un nuovo nome: Daniele Consonni, presidente del circolo cittadino. Viene descritto come uomo di comprovata esperienza politica, capace di mettersi al servizio della comunità con spirito di sacrificio e di guidare una squadra fondata su competenza e merito.

Nel comunicato si sottolinea anche il ruolo svolto nella formazione di nuove generazioni di amministratori, citando come esempio la stessa Manuela Scidurlo, e si parla di una visione per Somma Lombardo «che guarda al futuro con speranza e coraggio».

Il Direttivo conclude ribadendo l’intenzione di lavorare per il bene della città, portando avanti con convinzione il nome di Daniele Consonni come guida per il rilancio di Somma Lombardo.