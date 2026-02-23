A Ternate un corso di disostruzione per bambini e adulti
Una giornata di formazione promossa dalla scuola dell’infanzia A.M. Bongiasca in collaborazione con la Biblioteca Comunale per conoscere le tecniche di primo intervento in caso di ostruzione delle vie aeree
Sabato 28 febbraio la sala della casa parrocchiale di Ternate, accanto alla scuola dell’infanzia, ospita un corso gratuito per imparare le manovre di disostruzione da utilizzare su adulti e bambini a rischio soffocamento. Il corso si svolge in due turni: dalle 10:00 alle 12:00 il primo gruppo, dalle 14 alle 16 il secondo.
L’appuntamento prevede una parte teorica, seguita da un’ampia sessione pratica. I partecipanti hanno l’opportunità di esercitarsi direttamente sulle manovre di disostruzione, sia per adulti sia per bambini, utilizzando i manichini appositi. «L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è rendere sempre più persone in grado di affrontare situazioni di soffocamento dovute all’ingestione di cibo o di oggetti. Sapere come intervenire con il giusto approccio e mettendo in pratica le tecniche corrette può fare la differenza in caso d’emergenza».
Il corso è organizzato dalla scuola dell’infanzia A.M. Bongiasca di Ternate in collaborazione con la Biblioteca Comunale. La partecipazione è a offerta libera, ma l’iscrizione è obbligatoria per motivi organizzativi. Il numero massimo previsto è di circa 40-50 persone per garantire lo svolgimento efficace delle attività pratiche.
Per partecipare è necessario iscriversi contattando il numero WhatsApp 3783071335. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, gli organizzatori valuteranno la possibilità di programmare ulteriori edizioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.