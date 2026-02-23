A Ternate un corso di disostruzione per bambini e adulti

Sabato 28 febbraio la sala della casa parrocchiale di Ternate, accanto alla scuola dell’infanzia, ospita un corso gratuito per imparare le manovre di disostruzione da utilizzare su adulti e bambini a rischio soffocamento. Il corso si svolge in due turni: dalle 10:00 alle 12:00 il primo gruppo, dalle 14 alle 16 il secondo.

L’appuntamento prevede una parte teorica, seguita da un’ampia sessione pratica. I partecipanti hanno l’opportunità di esercitarsi direttamente sulle manovre di disostruzione, sia per adulti sia per bambini, utilizzando i manichini appositi. «L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è rendere sempre più persone in grado di affrontare situazioni di soffocamento dovute all’ingestione di cibo o di oggetti. Sapere come intervenire con il giusto approccio e mettendo in pratica le tecniche corrette può fare la differenza in caso d’emergenza».

Il corso è organizzato dalla scuola dell’infanzia A.M. Bongiasca di Ternate in collaborazione con la Biblioteca Comunale. La partecipazione è a offerta libera, ma l’iscrizione è obbligatoria per motivi organizzativi. Il numero massimo previsto è di circa 40-50 persone per garantire lo svolgimento efficace delle attività pratiche.

Per partecipare è necessario iscriversi contattando il numero WhatsApp 3783071335. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, gli organizzatori valuteranno la possibilità di programmare ulteriori edizioni.