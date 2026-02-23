A Varese apre lo “Spazio Giallo Fuori”: un luogo protetto per il legame tra genitori detenuti e figli

Un ponte tra il carcere e la città, pensato per proteggere il diritto dei bambini a mantenere un rapporto sereno con i propri genitori, anche quando questi sono coinvolti in procedimenti giudiziari. Apre a Varese, presso la sede della Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, lo “Spazio Giallo Fuori”.

Oltre le mura del carcere

L’iniziativa non nasce dal nulla, ma è il frutto di anni di collaborazione con la Casa Circondariale “Miogni” di Varese e del forte impulso della dottoressa Serena Pirrello, responsabile dell’area educativa dell’istituto. Dal lavoro sul campo è emersa con forza la necessità di attivare percorsi di accompagnamento all’esterno, dedicati non solo a chi è detenuto, ma anche a chi usufruisce di misure alternative alla pena seguite dall’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna).

Un ambiente su misura per i minori

Lo “Spazio Giallo Fuori” è inserito nel progetto regionale “Spazio Giallo in Rete 3”, che vede come capofila l’associazione Bambinisenzasbarre. Lo scopo è quello di offrire un ambiente accogliente e qualificato che possa ridurre l’impatto emotivo della separazione.

All’interno della struttura sono previsti diversi servizi specialistici:

Incontri accompagnati: momenti tra genitori e figli alla presenza di personale educativo.

Supporto alla genitorialità: colloqui di preparazione e di “restituzione” dopo l’incontro per i genitori, oltre a spazi di ascolto per gli adulti accompagnatori.

Mediazione e orientamento: percorsi di mediazione familiare e supporto psicologico per affrontare le fragilità legate alla detenzione.

Una rete per i diritti dell’infanzia

Il servizio punta a responsabilizzare i genitori e a fornire un punto di riferimento per le famiglie in situazioni di vulnerabilità. Grazie alla sinergia tra ambito sociale, educativo e giudiziario, lo spazio varesino si propone come un presidio fondamentale per garantire che la pena non ricada ingiustamente sui figli minori, promuovendo una cultura attenta ai legami affettivi.