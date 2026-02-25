Varese News

Varese Laghi

A Villa Recalcati la mostra “Profezie per la pace”

La mostra è promossa da Gioventù Studentesca Varese si svolge dal 28 febbraio all'8 marzo

villa recalcati provincia di varese

A Villa Recalcati apre la mostra “Profezie per la pace”, un’esposizione che invita a “servire ciascuna persona che si vende la noia bella, spendendo la vita cosí per quella di qualcun altro”. L’evento, ospitato nella prestigiosa sede varesina, si svolge dal 28 febbraio all’8 marzo.

La mostra è promossa da Gioventù Studentesca Varese ed è stata realizzata in occasione della 46ª edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini. Si concentra sulla capacità di riconoscere il bene nel quotidiano, con pannelli e contenuti ispirati a temi di speranza e pace.

Martedì, interverranno Giacomo Gentile, coordinatore dei progetti di Pro Terra Sancta, e Padre Lutfi Firas, superiore del convento del Sacro Cuore di Gesù a Lattakia in Siria, insieme ai curatori della mostra. L’appuntamento si tiene nella sede di Villa Recalcati, con patrocinio della Provincia di Varese e collaborazione del Centro Culturale Massimiliano Kolbe e dell’associazione Portofranco.

Gli orari: ​Lunedì-Venerdì: 8:00-13:00 e 15:00-18:00. Sabato-Domenica: 10:00-13:00 e 15:00-18:00.

La visita è gratuita e l’indirizzo è Piazza Libertà 1, Varese; per info contattare 0332 978 478 o 347 740 7894

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.