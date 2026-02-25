A Villa Recalcati la mostra “Profezie per la pace”

A Villa Recalcati apre la mostra “Profezie per la pace”, un’esposizione che invita a “servire ciascuna persona che si vende la noia bella, spendendo la vita cosí per quella di qualcun altro”. L’evento, ospitato nella prestigiosa sede varesina, si svolge dal 28 febbraio all’8 marzo.​

La mostra è promossa da Gioventù Studentesca Varese ed è stata realizzata in occasione della 46ª edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini. Si concentra sulla capacità di riconoscere il bene nel quotidiano, con pannelli e contenuti ispirati a temi di speranza e pace.​

Martedì, interverranno Giacomo Gentile, coordinatore dei progetti di Pro Terra Sancta, e Padre Lutfi Firas, superiore del convento del Sacro Cuore di Gesù a Lattakia in Siria, insieme ai curatori della mostra. L’appuntamento si tiene nella sede di Villa Recalcati, con patrocinio della Provincia di Varese e collaborazione del Centro Culturale Massimiliano Kolbe e dell’associazione Portofranco.

Gli orari: ​Lunedì-Venerdì: 8:00-13:00 e 15:00-18:00. Sabato-Domenica: 10:00-13:00 e 15:00-18:00.​

La visita è gratuita e l’indirizzo è Piazza Libertà 1, Varese; per info contattare 0332 978 478 o 347 740 7894