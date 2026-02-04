Accordo raggiunto tra Regione e università sulle nomine dei primari universitari
Dopo mesi di muro contro muro, trovato l'accordo tra sistema sanitario e mondo accademico. Soddisfatto l'assessore Bertolaso: "Questo Protocollo mette ordine, aggiorna i modelli organizzativi e valorizza le competenze, nell’interesse dei pazienti"
Si è chiusa lo scorso 23 gennaio con un protocollo d’intesa la lunga vertenza che ha contrapposto per mesi Regione Lombardia ai rettori degli atenei con corsi di medicina: Università Statale di Milano, Università di Brescia, Università di Pavia, Università dell’Insubria e Università Bicocca oltre a San Raffaele e Humanitas.
Nomine dei primari
Il nuovo meccanismo prevede che la “designazione” dei primari ospedalieri avvenga da parte dei direttori generali degli ospedali, d’intesa con i rettori e previa consultazione della Direzione generale Welfare della Regione.
Viene introdotta una programmazione triennale, aggiornata annualmente, per definire l’assetto dei primariati e la distribuzione degli specializzandi, tenendo conto delle esigenze ospedaliere e delle carenze di personale.
Al centro del contenzioso c’era la proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso di attribuire le nomine dei primari direttamente alla Direzione Welfare regionale, equiparandole a quelle dei medici ospedalieri puri. I rettori l’avevano giudicata un’ingerenza nelle attività accademiche, bloccando diverse nomine apicali vacanti. Tra queste, la direzione dell’oncologia ad interim all’ospedale di Varese, per cui Università dell’Insubria e Asst Sette Laghi avevano ottenuto una deroga, affidandola alla direttrice dell’ematologia dello stesso Circolo.
Specializzandi anche nei presidi periferici
In cambio, Regione ottiene di estendere la rete formativa anche a strutture periferiche. Questo permetterà di distribuire specializzandi nei piccoli presidi, alleviando le carenze di organico e rafforzando l’assistenza sul territorio.
Accordo triennale
Il nuovo protocollo, che supera quello sottoscritto nel 2022, introduce anche la programmazione congiunta tra Regione, Università, IRCCS e ASST, finalizzata a integrare in modo sempre più efficace le attività di didattica e formazione con quelle assistenziali e di ricerca, garantendo elevati livelli di appropriatezza e qualità delle cure. Viene inoltre ridefinita la classificazione delle strutture della Rete dei Poli Clinico Assistenziali, distinguendo tra Ospedale principale di insegnamento universitario e Ospedale di insegnamento.
L’intesa rappresenta un compromesso, che garantisce autonomia accademica senza penalizzare le esigenze sanitarie, sbloccando nomine cruciali e migliorando la formazione medica in Lombardia.
«Con questo nuovo Protocollo – ha dichiarato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – rafforziamo in modo strutturale l’integrazione tra sistema universitario e Servizio sanitario regionale, ampliando la rete dei poli clinico-assistenziali e migliorando la programmazione delle attività di formazione, assistenza e ricerca. È un passaggio fondamentale per garantire cure sempre più appropriate ai cittadini e, allo stesso tempo, una formazione di altissimo livello per i futuri professionisti della sanità. La collaborazione con le Università è un pilastro strategico del nostro sistema sanitario. Questo Protocollo mette ordine, aggiorna i modelli organizzativi e valorizza le competenze, nell’interesse dei pazienti, degli studenti e di tutto il personale coinvolto».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.