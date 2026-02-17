Acinque viaggia su un truck in Lombardia per incontrare le persone

Ha preso il via lunedì 16 febbraio la campagna itinerante “Acinque, la tua dolce energia”, un progetto che porta in alcune località del territorio l’azienda multiutility che opera in diverse provincie lombarde. Il truck – un grande camion decorato con le insegne di Acinque – ha preso il via da Mandello del Lario, in provincia di Lecco, ma ha in previsione di toccare anche le province di Como, Sondrio, Monza e Brianza, e Varese oltre a Venezia.

L’iniziativa punta a creare occasioni di incontro diretto con i cittadini, offrendo ascolto, informazioni e consulenze sui servizi energetici. Il truck farà tappa in mercati, piazze e luoghi di aggregazione, trasformandosi in uno “spazio mobile” di dialogo tra l’azienda e le sue comunità. Il personale di Acinque sarà a disposizione per fornire chiarimenti, orientamento sulle offerte di luce e gas e accompagnamento nelle scelte energetiche quotidiane.

A tutti coloro che si avvicineranno verrà offerto un dolce pensiero, simbolo dell’energia positiva e della relazione di fiducia che Acinque vuole continuare a costruire con le comunità.

«Il rapporto con i nostri territori viene prima di tutto – spiega l’amministratore delegato di Acinque Energia, Andrea Tugnoli – e l’idea di andare direttamente dai cittadini conferma il nostro impegno nel coltivare un rapporto diretto, trasparente e costante con le comunità. Un gesto concreto di vicinanza, perché Acinque è parte del territorio e vuole esserci, ogni giorno, accanto alle persone».