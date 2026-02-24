Afferra la compagna al collo il giorno di San Valentino: interrogato il 40enne accusato di lesioni aggravate
Davanti al Gip l’uomo, arrestato dopo la denuncia della donna per un episodio avvenuto il 14 febbraio in città, ha fornito la propria versione dei fatti e chiesto una misura cautelare meno afflittiva. L’accusa è di lesioni aggravate con l’aggravante del “dominio di genere”. Attesa la decisione del giudice
Si è svolto questa mattina, martedì 24 febbraio, in carcere a Varese l’interrogatorio di garanzia del quarantenne arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti della compagna, dopo un episodio avvenuto nel giorno di San Valentino nella Città Giardino.
Davanti al Gip Rossana Basile, l’uomo ha risposto alle domande fornendo la propria versione dei fatti e difendendosi in merito a quanto accaduto quella sera. Il difensore, avvocato Fabio Fiore, ha annunciato la presentazione di una richiesta di sostituzione della misura cautelare, chiedendo l’applicazione di un provvedimento meno afflittivo rispetto alla custodia in carcere. Il giudice ha invitato la difesa a formalizzare l’istanza per iscritto nella stessa giornata.
L’arresto era scattato dopo la denuncia della donna, che aveva riferito di essere stata afferrata al collo durante un litigio. Secondo una prima ricostruzione , l’uomo — di origini straniere e più grande della compagna di 27 anni anche lei albanese — avrebbe, nel corso di un litigio avvenuto lo scorso 14 febbraio, messo le mani al collo della partner, provocando lesioni gravi tali da configurare l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate per la contestazione di una aggravante specifica connessa al “dominio di genere”. Ora si attende la decisione del Gip sulla richiesta di attenuazione della misura cautelare.
Varese, le mani al collo della compagna nel giorno di San Valentino, lei denuncia e scattano le manette
