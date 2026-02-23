Varese, le mani al collo della compagna nel giorno di San Valentino, lei denuncia e scattano le manette
L’uomo, più vecchio della vittima è ora in carcere e verrà interrogato dal giudice per le indagini preliminari nella giornata di martedì. Contestata l'aggravante del “dominio di genere“
L’accusa é pesante, tanto quanto basta per far aprire le porte del carcere, cioè lesioni personali aggravate. E il quadro “affettivo – familiare” altrettanto duro: una coppia, entrambi di origini straniere dove la donna si é già rivolta alla giustizia per denunciare maltrattamenti in famiglia pregressi e per i quali é in corso un procedimento penale separato.
Ma l’episodio che ha fatto scattare le manette nei riguardi dell’uomo di età più matura della compagna (che ha 27 anni), anche lui di origini albanesi ha a che fare con le pesanti lesioni denunciate proprio al giorno di San Valentino. Un litigio avvenuto il 14 febbraio scorso e finito con le mani al collo. Un gesto grave che sabato scorso, 21 febbraio, é scaturito nell’arresto su applicazione di una misura di custodia cautelare in carcere a Varese, dove l’uomo risulta ad detenuto.
Nella giornata di martedì il sospettato verrà sentito dal giudice per le indagini preliminari di Varese.
Come si accennava i fatti sono avvenuti nel giorno della festa degli innamorati e le manette sono scattate successivamente, applicando una specifica aggravante introdotta nel 2025, quella prevista dall’articolo 585 del codice penale, cioè «quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.