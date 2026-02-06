AI, Arte e Metodo STEAM: a Tradate la formazione docenti del futuro

Innovazione didattica, ricerca accademica e un palcoscenico naturale d’eccezione. Sono questi gli ingredienti dei nuovi percorsi formativi per insegnanti promossi da AstroNatura Cooperativa Sociale, che prenderanno il via a fine febbraio presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, cuore pulsante dell’educazione ambientale nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

I corsi, condotti da educatori e divulgatori scientifici con anni di esperienza nella progettazione sul campo, nascono con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per la scuola di oggi. Grazie alla prestigiosa collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ogni percorso integra i più recenti contributi di ricerca sulla didattica delle scienze e sull’approccio STEAM, garantendo ai partecipanti una qualità scientifica di altissimo livello.

Tre percorsi per tre sfide educative

Il primo appuntamento è fissato per il 28 febbraio con il corso dedicato all’Intelligenza Artificiale a scuola, pensato per esplorare le potenzialità dell’AI e il suo impatto etico e pedagogico. A seguire, dal 6 marzo partirà il percorso Arts Integration, che mira a scoprire come le discipline artistiche possano diventare veicolo di apprendimento scientifico. Infine, dal 7 marzo prenderà il via il modulo sulla Metodologia STEAM, un laboratorio pratico per integrare Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica in modo creativo.

Ogni modulo prevede quattro incontri da tre ore ciascuno, immersi nel contesto del Centro Didattico Scientifico. Qui la tecnologia dell’EcoPlanetario si fonde con l’approccio esperienziale, trasformando la formazione in un momento di confronto e crescita professionale lontano dalla routine scolastica.

Formazione esperienziale, non teoria

Non si tratta di semplici lezioni in aula, ma di laboratori esperienziali in cui mettersi in gioco in prima persona proprio come farebbero gli studenti. Un’occasione per apprendere facendo e portare in classe strumenti subito utilizzabili, efficaci e coinvolgenti.

Le iscrizioni sono aperte sul sito di AstroNatura.

Per dettagli su costi, programmi e modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina www.astronatura.it/attivita/dettaglio/7-formazione-docenti oppure contattare info@astronatura.it o il numero 0331841900. Le schede complete dei singoli corsi sono disponibili sul sito del Centro Didattico Scientifico.