Albinoleffe – Pro Patria, la partita in diretta
I tigrotti vanno a Zanica per sfidare la formazione allenata da Giovanni Lopez con l'obiettivo di spezzare la striscia di nove ko consecutivi
Dopo la sconfitta casalinga per 4-0 contro la capolista Vicenza, la Pro Patria ora affronta l’Albinoleffe per cercare un risultato positivo che manca da nove turni. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
