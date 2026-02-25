Auto si ribalta a Tradate sulla Varesina: due donne in ospedale
Coinvolte una 29enne e una donna di 80 anni, entrambe trasportate in codice giallo negli ospedali di Varese e Tradate dopo lo scontro tra due vetture
Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Tradate, lungo la Varesina. Intorno alle 14.15 un’auto si è ribaltata all’altezza di via Europa. Il tratto è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi, poi riaperto al traffico.
Secondo le prime informazioni, una Toyota Auris guidata da una donna di 29 anni si è ribaltata finendo sottosopra dopo l’impatto con un’altra vettura, una Volkswagen Polo con a bordo una donna di 80 anni, che si trovava ferma a lato strada. Le cause sono al vaglio della Polizia locale di Tradate.
L’allarme è scattato alle 14.18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, gli agenti della Polizia locale e i mezzi di soccorso inviati da Soreu Laghi.
Il bilancio è di due persone coinvolte, una donna di 28 anni e una di 80 anni. Per entrambe è stato disposto il trasporto in codice giallo: una è stata accompagnata all’ospedale di Circolo di Varese, l’altra al Galmarini di Tradate. Un terzo mezzo è intervenuto in codice verde con trasporto all’ospedale di Castellanza.
Gli agenti del comando cittadino hanno chiuso temporaneamente la circolazione nel tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli. La viabilità è stata successivamente ripristinata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.