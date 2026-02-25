Varese News

Auto si ribalta a Tradate sulla Varesina: due donne in ospedale

Coinvolte una 29enne e una donna di 80 anni, entrambe trasportate in codice giallo negli ospedali di Varese e Tradate dopo lo scontro tra due vetture

Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Tradate, lungo la Varesina. Intorno alle 14.15 un’auto si è ribaltata all’altezza di via Europa. Il tratto è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi, poi riaperto al traffico.

Secondo le prime informazioni, una Toyota Auris guidata da una donna di 29 anni si è ribaltata finendo sottosopra dopo l’impatto con un’altra vettura, una Volkswagen Polo con a bordo una donna di 80 anni, che si trovava ferma a lato strada. Le cause sono al vaglio della Polizia locale di Tradate.

L’allarme è scattato alle 14.18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, gli agenti della Polizia locale e i mezzi di soccorso inviati da Soreu Laghi.

Il bilancio è di due persone coinvolte, una donna di 28 anni e una di 80 anni. Per entrambe è stato disposto il trasporto in codice giallo: una è stata accompagnata all’ospedale di Circolo di Varese, l’altra al Galmarini di Tradate. Un terzo mezzo è intervenuto in codice verde con trasporto all’ospedale di Castellanza.

Gli agenti del comando cittadino hanno chiuso temporaneamente la circolazione nel tratto interessato per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli. La viabilità è stata successivamente ripristinata.

Pubblicato il 25 Febbraio 2026
